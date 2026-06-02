Descubren en España el esqueleto de cría de tapir más completo de Europa

Los trabajos de excavación en el yacimiento del Camp dels Ninots, en Caldes de Malavella (Girona), han permitido recuperar el esqueleto de una cría de tapir de aproximadamente un año de edad que vivió hace cerca de 4 millones de años. Según el Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes-Cerca), se trata del esqueleto de cría de tapir más completo hallado hasta ahora en Europa.

El fósil se ha conservado en gran parte en conexión anatómica, una circunstancia poco habitual que permitirá a los investigadores profundizar en el estudio del crecimiento y desarrollo de estos grandes herbívoros que habitaron el continente durante el Plioceno.

Un hallazgo excepcional en el registro fósil

La recuperación de restos juveniles completos es infrecuente en paleontología, ya que los esqueletos de animales jóvenes suelen ser más frágiles y presentan una peor conservación con el paso del tiempo.

Por ello, el nuevo ejemplar ofrece una oportunidad singular para analizar aspectos poco conocidos de la biología de los tapires europeos, desde el desarrollo de su estructura ósea hasta su ritmo de crecimiento durante las primeras etapas de vida.

El investigador del Iphes-Cerca y codirector de las excavaciones, Bruno Gómez de Soler, ha destacado: "Este ejemplar nos permite profundizar en aspectos prácticamente desconocidos hasta ahora, como el desarrollo esquelético, el ritmo de crecimiento o la biología de las primeras etapas de vida de los tapires europeos del Plioceno".

El gran referente europeo para estudiar tapires fósiles

Con este descubrimiento, ascienden a siete los individuos de tapir recuperados en el yacimiento gerundense, incluyendo ejemplares de distintas edades y sexos. Esta concentración de fósiles ha convertido al Camp dels Ninots en un enclave de referencia internacional para el estudio de Tapirus arvernensis, una de las últimas especies de tapir que habitó Europa antes de desaparecer del continente.

Los restos recuperados anteriormente muestran que estos animales eran grandes herbívoros de constitución robusta y con dimensiones comparables a las de los tapires actuales.

Un yacimiento clave para conocer el Plioceno

El Camp dels Ninots es uno de los yacimientos paleontológicos más relevantes de Europa para el estudio de los ecosistemas del Plioceno. Sus condiciones geológicas han favorecido una conservación excepcional de restos animales y vegetales, proporcionando información detallada sobre el clima y la fauna de hace millones de años.

La campaña de excavación de este año se prolongará hasta el próximo 18 de junio y cuenta con la participación de una quincena de especialistas en geología, paleontología, biología, arqueología, conservación y restauración. También colaboran estudiantes del máster en Arqueología del Cuaternario y Evolución Humana de la Universitat Rovira i Virgili, que participan en los trabajos de campo y documentación de los hallazgos.