Hallazgo histórico en Atapuerca: la primera necrópolis infantil de Europa con 5.000 años de antigüedad

En el interior de la Galería del Sílex, en el yacimiento de Atapuerca, un equipo de investigación acaba de sacar a la luz lo que podría ser la primera necrópolis infantil del Calcolítico conocida en Europa.

Los restos óseos localizados corresponden a niños de entre 0 y 6 años y están fechados entre hace 5.000 y 4.500 años. El conjunto, además, no aparece aislado: en total se han documentado al menos 16 individuos, de los que 11 son menores de seis años, tres tienen entre siete y nueve años y solo dos son adultos.

La investigación ha estado liderada por la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá, con la participación del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos y la Universidad de León.

Hasta ahora, el registro arqueológico del Calcolítico en la península ibérica mostraba una ausencia llamativa de restos infantiles. Eso había llevado a los especialistas a plantear la posibilidad de que los niños pequeños fueran enterrados en espacios diferenciados, aunque sin pruebas directas que lo confirmaran. El hallazgo en la Galería del Sílex cambia ese escenario.

En palabras de Antonio Molina Almansa, primer autor del trabajo e investigador de la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá, este hallazgo "nos proporciona, por primera vez, una evidencia directa de que los individuos infantiles recibían un tratamiento funerario diferenciado durante el Calcolítico".

Mercedes Conde Valverde, coautora de la investigación y directora de la Cátedra, a su vez apunta que "la presencia mayoritaria de niños en este espacio sugiere una especial atención hacia la infancia, que probablemente tenía un significado social y simbólico más complejo de lo que pensábamos".

La Galería del Sílex, descubierta en 1972 y sellada desde finales de la Edad del Bronce, ha permanecido prácticamente intacta durante milenios. Tiene más de 500 metros de recorrido y en su interior no solo han aparecido restos humanos, sino también cerámicas, fauna y más de 50 paneles de arte rupestre, algo que la ha convertido en uno de los enclaves más singulares de Atapuerca.