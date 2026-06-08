Sánchez cumple lo anunciado y arranca las obras en el Valle de los Caídos con el Papa en el Congreso de los Diputados

A mediados de mayo ya lo anunciamos en la sección No te Equiwokes del programa La Trinchera de Llamas: la intención del Gobierno de hacer coincidir el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros con la visita de León XIV a España. Y así ha sido.

Según ha podido saber Libertad Digital, esta mañana, aprovechando que los lunes cierra el recinto, una gran máquina perforadora ha accedido a la explanada de la Basílica para realizar los primeros "sondeos geotécnicos" en el suelo de granito. Se trataría de realizar varias "prospecciones geológicas" para "saber lo que se van a encontrar".

Camión al fondo para realizar las perforaciones

Hay que recordar que el proyecto ganador para la llamada "resignificación" del Valle de los Caídos contempla la apertura de una gran grieta que parte en dos la entrada a la Basílica. Según un experto geólogo son trabajos "muy preliminares" en los que se va a tratar de "profundizar en el subsuelo". Al parecer, en estos días la máquina va a hacer hasta "16 sondeos o catas" para un "estudio geológico" completo.

Para estas labores "no es necesario" el permiso del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, autoridad competente para autorizar cualquier obra en el conjunto monumental, ni tampoco el de los "titulares de la finca", es decir, Patrimonio Nacional. De hecho, según cuentan a este medio, cuando se ha preguntado a Patrimonio por el tipo de trabajos que se han empezado a hacer este lunes ha asegurado que "se estaban moviendo piedras", cosa que no es cierta.

"Un insulto en toda regla"

Los denunciantes califican los hechos de "un insulto en toda regla", dada la coincidencia de las obras con la visita del Papa a España. Esta nueva operación del Gobierno contra el Valle y lo que representa se ha producido mientras León XIV daba su discurso en el Congreso de los Diputados y minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuviera un encuentro con el Pontífice en la Nunciatura.

Las mismas fuentes apuntan que significa que el Gobierno "sigue pasito a pasito con su objetivo" y ponen plazos. Según sus cálculos, una vez que esté hecho "el estudio geotécnico", el informe del proyectista donde "se calculará la estructura" necesaria para el nuevo Cuelgamuros "tardará un mes". Después hay que pedir licencia de obras lo que supone unos "cinco o seis meses". Es decir, que las obras pueden coincidir con las elecciones generales. En 2023 Sánchez ya hizo campaña con los huesos de las víctimas de la Guerra Civil, con trabajos de exhumación.

Como ha podido saber LD el real decreto-ley por el que quedará disuelta la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos "está al caer" y entonces la petición de algunas asociaciones, como la que preside Pablo Linares, la ADVC, de que la Comunidad de Madrid incoe el expediente para declarar BIC (Bien de Interés Cultural) al Valle y así aplazar la intervención del Gobierno de Sánchez quedará impedida.

Por otra parte, también son varios colectivos los que han pedido sin éxito al Pontífice que incluyera una visita al conjunto monumental en su tour por España.