El hijo oculto de Carlos V y el documento secreto que cambió su destino años después

Don Juan de Austria es recordado por su papel militar en la batalla de Lepanto, pero durante buena parte de su infancia ni siquiera supo quién era realmente. Antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos del Imperio español, fue un niño oculto, criado lejos de la corte bajo otra identidad y al margen de cualquier reconocimiento oficial.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el divulgador histórico Rubén García, ha repasado una efeméride poco conocida: el 6 de junio de 1554, Carlos V firmó en Bruselas un documento secreto para legitimar a su hijo extramatrimonial, aunque con una condición muy concreta: que nadie lo conociera hasta después de su muerte. "No fue algo solemne ni mucho menos, fue un documento secreto", explica García.

El niño llamado Jeromín

La historia comenzó años antes, entre 1546 y 1547, durante una estancia de Carlos V en la ciudad alemana de Ratisbona. Allí conoció a Bárbara Blomberg, con quien tuvo un hijo fuera del matrimonio. El niño nació en 1547, aunque no recibió inicialmente el nombre con el que pasaría a la historia.

"No se le llamó Don Juan, se le llamó Jerónimo o Jeromín", cuenta Rubén García, que explica que ese nombre servía para ocultar su verdadera identidad. El menor fue trasladado a España y quedó al cuidado de Luis de Quijada y de su esposa, Magdalena de Ulloa, personas de máxima confianza del emperador.

Durante años vivió ajeno a su origen mientras crecía en Villagarcía de Campos, en Valladolid, sin conocer quién era realmente su padre.

El documento secreto de Bruselas

En 1554, con un imperio desgastado por conflictos militares, tensiones religiosas y problemas económicos, Carlos V decidió ordenar su sucesión y dejar resuelto un asunto personal que había mantenido oculto durante años.

El emperador redactó entonces un documento dirigido a Felipe II, en el que reconocía por primera vez la existencia de un "hijo natural de una mujer soltera, el cual se llama Jerónimo", según recoge el texto citado por García.

Sin embargo, el reconocimiento no fue público. "Era un documento sellado destinado a permanecer oculto hasta que muriera", señala el historiador. La decisión respondía, entre otras razones, al temor de que un hijo reconocido fuera utilizado como pieza en disputas políticas o dinásticas.

La sorpresa de Felipe II y el nacimiento de Don Juan de Austria

Carlos V falleció en el monasterio de Yuste en 1558. Solo entonces el documento llegó a manos de Felipe II, que descubrió que no era hijo varón único, como había creído hasta entonces.

El rey cumplió la voluntad de su padre y reconoció oficialmente a su hermanastro. "Lo primero que hizo fue cambiar el nombre. De Jeromín pasó a Don Juan", explica Rubén García. Además, le otorgó una casa propia en la corte y una importante asignación económica.

Aunque Felipe II lo integró en la familia real y terminó confiándole responsabilidades militares decisivas, nunca le concedió el tratamiento de alteza ni el título de príncipe. "Nunca permitió que recibiera el título de alteza ni de príncipe", recuerda García, una distancia protocolaria que se mantuvo hasta después de su muerte.