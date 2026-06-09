La perforadora del Gobierno para agujerear el Valle de los Caídos amanece "salvajemente saboteada": "Sánchez HDP"

Como contaba ayer Libertad Digital, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho coincidir el inicio de las obras en el Valle de Cuelgamuros con la visita de León XIV a España. Las obras arrancaron este lunes justo cuando el Pontífice daba su discurso en el Congreso de los Diputados y minutos después de que Sánchez mantuviera un encuentro con el Papa en la Nunciatura.

Según pudo saber Libertad Digital, las obras consisten en hacer unos primeros "sondeos geotécnicos", trabajos "muy preliminares" en los que se va a tratar de "profundizar en el subsuelo" de granito de la explanada de acceso a la Basílica para "saber lo que se van a encontrar". El proyecto arquitectónico ganador para la llamada "resignificación" del Valle de los Caídos contempla abrir una gran grieta en el suelo, en la entrada al gran templo.

Con maquinaria pesada, en estos días estaba previsto realizar hasta "16 catas" para emitir un "estudio geotécnico del subsuelo". Según un experto geólogo, se contempla la apertura de una gran grieta que parte en dos la entrada a la Basílica.

Por eso ayer se desplazó hasta el Valle una gran máquina perforadora capaz de hacer estas "prospecciones geológicas". Pero esta mañana los primeros trabajadores de Patrimonio lo que se han encontrado es que la máquina ha sido vandalizada. En la imagen a la que ha tenido acceso Libertad Digital se ven varias pintadas: "Pedro Sánchez HDP", otra "Viva España" y una tercera que dice "Franco". Desde la organización califican los hechos de un "sabotaje salvaje".

Según los testigos, la máquina quedó aparcada anoche en una zona con visibilidad para la seguridad del recinto a través de una cámara, es decir, de fácil vigilancia. No se sabe si pudo recoger algunas imágenes del acto vandálico o no. Al parecer, el ambiente en este momento es muy tenso y Patrimonio Nacional ha amenazado con que "rodarán cabezas". Además, la empresa propietaria de la perforadora va a denunciar los hechos.

También hemos podido saber que ayer, durante las obras, se "perforó una llave de paso de agua" y todos los habitantes del Valle se quedaron sin suministro de agua.