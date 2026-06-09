Líbano denuncia "daños" en el patrimonio arqueológico de Tiro

Líbano ha denunciado que un reciente bombardeo de las fuerzas militares de Israel ha afectado directamente a los vestigios históricos de Tiro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde el Ministerio de Cultura de Líbano se han reportado oficialmente "daños" en este emblemático enclave arqueológico tras la incursión aérea del pasado domingo.

Según el comunicado oficial del organismo gubernamental: "El ataque causó daños directos a la entrada del sitio y a edificios administrativos, y también resultó dañado el patrimonio arqueológico en las inmediaciones del lugar del bombardeo, incluyendo columnas y capiteles antiguos".

A día de hoy, el Ministerio ha admitido que la volatilidad y la inseguridad en la región impiden "determinar el alcance total de los daños". Por este motivo, han señalado que se requerirá "una evaluación exhaustiva sobre el terreno tan pronto como se garantice el acceso seguro al mismo".

El Gobierno libanés ha lanzado un llamamiento a la comunidad internacional para velar por su integridad. "La antigua ciudad de Tiro, que atesora más de 5.000 años de historia humana, es una parte esencial del patrimonio cultural mundial, con un valor histórico, cultural y simbólico excepcional para toda la humanidad. Desde esta perspectiva, la protección de este sitio no es responsabilidad exclusiva de Líbano, sino una responsabilidad colectiva impuesta por el derecho internacional y los acuerdos sobre la protección del patrimonio cultural".

Asimismo, las autoridades locales han subrayado que los vestigios y sus zonas aledañas han sufrido ataques desde 2024.

Tensiones pese a la tregua

La situación militar en la región sigue siendo crítica. Este mismo lunes, el Ejército de Israel instó a la evacuación inmediata de los residentes del barrio de Ziqoq al Mafdaq, en Tiro. Esta orden se presenta como el preámbulo de nuevas ofensivas dirigidas contra infraestructuras de la milicia chií Hezbolá.

Tiro figura como una de las cunas urbanas más antiguas del planeta, habiendo sido un enclave estratégico para las civilizaciones fenicia, griega y romana. En la actualidad, los tesoros arqueológicos más sobresalientes y visibles que se conservan en el lugar pertenecen, fundamentalmente, al periodo del Imperio Romano.