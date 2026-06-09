Los benedictinos de Cuelgamuros "condenan de manera rotunda" los destrozos en las obras del Gobierno en el Valle

La Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha emitido un comunicado por el reciente escándalo desatado tras las perforaciones que el Gobierno ha empezado a hacer en la explanada de entrada a la Basílica. Como ha podido saber Libertad Digital, el Gobierno de Sánchez ha iniciado los primeros trabajos para "la resignificación" del Valle de Cuelgamuros y lo ha hecho coincidiendo con la visita del Papa a España.

Para ello ha desplazado hasta el Valle una gran máquina perforadora que se propone hacer hasta "16 catas o sondeos y penetrómetros" para elaborar un informe geotécnico sobre el estado geológico del subsuelo.

Ayer, a causa de estos trabajos que a todos los habitantes del Valle han pillado por sorpresa, se "perforó una llave de paso de agua" y se quedaron sin suministro de agua.

Además, esta mañana dicha máquina ha amanecido vandalizada y "reventada". En las imágenes, a las que ha tenido acceso este medio, se ven tres pintadas. Una dice "Pedro Sánchez HDP", otra "Viva España" y una tercera "Franco". En otra de las caras pone "el Valle no se toca", en contra de las obras y de la desacralización e intervención en el conjunto monumental. Al parecer, la Guardia Civil ha localizado en la zona un cuchillo "con el que parece que han cortado unos cables".

"Condena de manera rotunda estos actos"

Empieza su comunicado la Abadía Benedictina de la Santa Cruz diciendo que "ha tenido conocimiento de que, por indicación de organismos dependientes de la Administración del Estado, se han iniciado actuaciones materiales vinculadas al proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros mediante la realización de estudios geotécnicos en las inmediaciones de la Basílica".

Los benedictinos también se refieren a que "durante el día de ayer se procedió a efectuar diversas catas en la explanada exterior del templo utilizando maquinaria perforadora, actuaciones que se habrían llevado a cabo en el marco de los trabajos preparatorios del proyecto adjudicado por las autoridades competentes".

Denuncia que la "maquinaria ha amanecido hoy vandalizada y cubierta con pintadas y mensajes ofensivos dirigidos contra las autoridades civiles".

Además, "condena de manera rotunda estos actos, que considera incompatibles con el respeto debido a las personas, a las instituciones y a los bienes públicos". La Abadía "rechaza igualmente que el Valle de Cuelgamuros sea utilizado por nadie como escenario para conductas irrespetuosas, insultos o manifestaciones ofensivas dirigidas contra autoridades públicas o contra cualquier otra persona o institución".

Apunta que "en un Estado social y democrático de Derecho, cualquier discrepancia o controversia debe resolverse con pleno sometimiento a la ley y bajo la tutela de los órganos jurisdiccionales competentes". Defiende que "la defensa de la sacralidad de la Basílica, de los derechos de los fieles y de la legalidad vigente sólo puede llevarse a cabo por medios legítimos, pacíficos y plenamente respetuosos con el ordenamiento jurídico".

La comunidad benedictina reitera una vez más su confianza en la actuación de los tribunales de justicia y en los cauces legales establecidos para la resolución de las controversias actualmente existentes.

El comunicado está fechado hoy, 9 de junio de 2026, en el Valle de Cuelgamuros y lo firma Antonio Torres, representante de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.

Por su parte el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres ha publicado un mensaje en su perfil de la red social X.

Un dia después de comenzar los sondeos sobre el terreno, la maquinaria en Cuelgamuros ha amanecido vandalizada con pintadas que exaltan el franquismo y con insultos al presidente del Gobierno. Pero el odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio… — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) June 9, 2026

Dice "el odio no parará la resignificación del Valle, que se convertirá en un espacio de interpretación y reconocimiento a quienes lucharon por la democracia. Será un Lugar de Memoria Democrática donde prime la verdad, la justicia y la reparación, para dar garantías de no repetición".