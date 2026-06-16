Hallan un "extraordinario" falo romano de 20 centímetros en los sótanos de un museo de Países Bajos

El Museo Valkhof ha comenzado a explorar las 16.000 cajas que guardaba sin inventariar en sus almacenes, un proyecto que ya ha dado sus primeros y sorprendentes frutos gracias a una financiación de ocho millones de euros que se desplegará a lo largo de los próximos seis años. Entre los hallazgos destaca una singular pieza tallada en hueso que representa un pene, descubierta por los arqueólogos durante un exhaustivo ordenamiento en los sótanos de la institución.

Para los expertos, este objeto es "uno de los más notables del período romano en el país neerlandés". Lejos de los habituales descubrimientos de vasijas o indumentaria, los arqueólogos se toparon en los depósitos de la sede de Nimega con este falo de unos 20 centímetros de longitud.

Un descubrimiento inusual

El equipo revisó unas 300 cajas, localizando piezas de la era romana que no han dudado en calificar de "extraordinarios". El pene de hueso acaparó rápidamente la atención de los investigadores debido a su composición. En el Imperio romano, este tipo de figuras se elaboraban habitualmente en metal o piedra, por lo que los ejemplares de material orgánico son "extremadamente raras", según detallan medios como Arkeonews y Le Figaro.

En la antigua Roma, la percepción del falo distaba mucho de los tabúes actuales. Se consideraba un potente símbolo de protección. Los ciudadanos lo lucían de forma cotidiana en joyas como collares o pulseras. Además, se colocaba en las entradas de las viviendas para ahuyentar el mal de ojo.

Más tesoros ocultos en Nimega

Además de la escultura fálica, las cajas contenían piezas de cerámica romana de "alta calidad", entre las que destacan cuencos y copas de tono anaranjado con minuciosas escenas grabadas, como un ciervo corriendo por el bosque. También se localizó un vaso casi perfecto conocido como "cáliz facial", un tipo de vajilla mediterránea que se expandió por el continente al ritmo de las conquistas de las legiones.

Cabe recordar que Nimega (bautizada como Noviomagus en la antigüedad) funcionó como un enclave militar y administrativo crucial en el límite norte del Imperio romano durante los siglos II y III d. C., un punto estratégico donde convivían soldados, artesanos y comerciantes.