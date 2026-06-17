Colombia paraliza su petición a España para que devuelva la colección Quimbaya

Colombia ha pausado su petición a España para que devuelva la colección Quimbaya (denominada tesoro por consistir en más de un centenar de piezas precolombinas) tras decidir dar prioridad a hacer pedagogía de este patrimonio y organizar una exposición virtual.

La viceministra colombiana de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara, aseguró que no es que Colombia haya cesado su petición al Ejecutivo español, pero que "está en standby", pues "este Gobierno (colombiano) ha hecho lo que ha podido".

"Lo que se acordó fue hacer esa digitalización de las piezas, hacer talleres en torno a esa exposición virtual y dejar el tema en lo pedagógico", apuntó la viceministra, que comentó que hay dos comisiones que se reúnen periódicamente para evaluar este tema.

Piezas precolombinas

La colección Quimbaya consiste en 122 piezas arqueológicas precolombinas que fueron regaladas por el presidente colombiano Carlos Holguín a la monarquía española en el siglo XIX y que están en el Museo de América de Madrid.

En mayo de 2024, el entonces ministro de Cultura colombiano, Juan David Correa, envió una carta al ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y al de Cultura, Ernest Urtasun, para pedir la devolución de las piezas.

Sin embargo, la viceministra asegura ahora que "se está avanzando de a poquitos" y que ya no están en ese momento "mediático" en que se envió la carta. "Eso paró un poco, pero los procesos de ley van siguiendo su curso, que es lo que se hace en las comisiones de seguimiento", añadió.

Propuesta congelada

El embajador colombiano en España, Eduardo Ávila, agregó que exploraron la posibilidad de una exposición itinerante y no virtual, y que el Ministerio de Exteriores colombiano lo propuso, pero esta propuesta "se ha congelado" porque se ha llegado a acuerdos para dar a conocer en España y Colombia la cultura Quimbaya "más allá del objeto como tal".

La viceministra aseguró que se trata de "un tema complejo" porque los quimbaya son un pueblo que ya no existe y hay otras cuestiones como el dónde mantener este patrimonio.

"Los procesos de restitución y repatriación son complejos porque en muchos casos los pueblos que hicieron las piezas no existen ya, pero eso no quiere decir que no tengan el interés como patrimonio arqueológico o que el país no esté interesado en que retornen, por supuesto que el interés siempre será que hagan parte del patrimonio de la nación y que estén en el país", matizó Vergara a EFE.

Halladas en Filandia

Las piezas reclamadas, que Colombia prefiere llamar colección Quimbaya pese a que se le conoce popularmente como tesoro Quimbaya, fueron halladas en 1890 en Filandia, en el departamento del Quindío.

Hay objetos de cerámica, de orfebrería, líticos y orgánicos, y pertenecen a esa cultura precolombina que habitó el centro de Colombia y que durante la colonización española fue uno de los pueblos más afectados hasta desaparecer en el siglo XVII.