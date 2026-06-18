León XIV beatifica a 20 religiosos asesinados por el "odio a la fe" del bando republicano

Apenas unas semanas después de la visita por todo lo alto del Papa León XIV a España, el pontífice ha firmado este jueves el decreto de beatificación de 20 sacerdotes asesinados en Ibiza en 1936 por el bando republicano. El Santo Padre ha reconocido que todos ellos fueron asesinados "por odio a la fe" y en un escenario de "persecución" durante la Guerra Civil.

"Son los primeros mártires que tenemos reconocidos", ha celebrado el obispo de Ibiza, Vicent Ribas. Desde la Diócesis han señalado que han recibido esta noticia "con profunda alegría y satisfacción". El proceso se inició en noviembre de 2008, cuando el obispo Vicente Juan Segura firmó el Decreto de introducción y apertura de la causa. Ribas ha avanzado que la ceremonia de beatificación tendrá lugar antes de que acabe el año en la Catedral de Ibiza.

Desde la Diócesis han explicado que, una vez recogidos los testimonios y toda la documentación, se clausuró la fase diocesana del proceso en junio de 2015 y la Causa fue enviada a la Congregación de las Causas de los Santos en Roma. El Dicasterio declaró la validez del proceso diocesano en enero de 2017. El obispo ha decretado que el día de San Juan repicarán todas las campanas de las iglesias de Ibiza y Formentera y antes del 4 de julio se celebrarán en todas las parroquias misas de acción de gracias.

El obispo de Ibiza ha recordado que el primero de los sacerdotes asesinados fue Juan Torres Torres, quien perdió la vida en Formentera. Los demás fueron asesinados en el Castillo de Ibiza, un 13 de septiembre de 1936, en los hechos conocidos como Es fets des Castell. El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, viajará a Ibiza para la ceremonia. El obispo ha indicado que ya se ha comunicado a los familiares de los sacerdotes "y para ellos es una gran noticia".

Persecución republicana

Estos 20 asesinatos se enmarcan en un contexto de las mayores persecuciones que ha sufrido la Iglesia Católica en más de dos mil años. Y es que, en España, en tan solo tres años, de 1936 a 1939, durante la Guerra Civil, el bando republicano asesinó a 12 obispos, un administrador apostólico, 4.184 sacerdotes y seminaristas, 2.365 religiosos, además de 297 monjas.

Este "odio a la fe" señalado por el pontífice sigue vigente en el Gobierno actual de Pedro Sánchez y en la extrema izquierda, que maniobra constantemente para amordazar la religión católica. Y todo ello, sin olvidar el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desbaratar el Valle de los Caídos y remover el pasado de España.