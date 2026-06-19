"España se ha olvidado de lo que vale": lección magistral de Federico desde Salamanca

En su primera intervención tras abrirse las puertas al público en el especial de Es la Mañana de Federico desde Salamanca. Jiménez Losantos comenta la conferencia que impartió un día sobre los 500 años de la Escuela de Salamanca. Destaca la importancia de que en toda España se conozca la trascendencia de esta tradición de pensamiento, aludiendo al discurso del Papa en el Congreso que volvió a calificar de espléndido. Critica la visión que a veces se difunde sobre la historia cultural de España y reivindica el papel de figuras clave en la preservación del saber, desmitificando teorías como la existencia de una supuesta escuela de traductores de Toledo y poniendo en valor el papel real del rey Alfonso X el Sabio.

El director de Es la Mañana de Federico explica que la gran preocupación de la Edad Media, similar a la actual, era cómo impedir que desapareciera el saber acumulado durante siglos. En este sentido, sitúa a San Isidoro de Sevilla y sus Etimologías como el primer gran esfuerzo por recoger y explicar el origen de las palabras y las cosas, evitando así la pérdida del conocimiento grecolatino y judeocristiano ante las invasiones y el paso del tiempo. Posteriormente, Alfonso X el Sabio impulsó la traducción de textos científicos y filosóficos originales directamente al español, consolidando esta lengua.

La Escuela de Salamanca se convierte en el epicentro donde se resume todo el pensamiento occidental desde una perspectiva católica española, heredera de Santo Tomás de Aquino y Alberto Magno. En este marco, se recupera el tomismo para defender que la razón y la fe no son opuestas, un principio fundamental que distingue al catolicismo del protestantismo al enfatizar la importancia de las buenas obras. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, los teólogos salmantinos se vieron en la necesidad de plantearse cómo debía comportarse la Corona ante esta nueva realidad global.

Un aspecto diferencial de la colonización española respecto a otros imperios europeos fue el mestizaje, un concepto teorizado y practicado desde el primer momento por figuras como Hernán Cortés. Basándose en el testamento de Isabel la Católica, la Corona asumió el deber de proteger la vida y la libertad de los indígenas, reconociendo que eran seres con alma. Los misioneros y teólogos españoles se esforzaron por conservar las lenguas locales de América para poder comunicarse con ellos, lo que permitió que hoy en día sigan existiendo testimonios de su cultura.

El nacimiento del pensamiento económico moderno tiene su origen en los confesores de la Escuela de Salamanca, quienes debían asesorar a los mercaderes sobre lo que era lícito e ilícito en sus transacciones con América. Teólogos como Francisco de Vitoria, Luis de Molina o Francisco Suárez desarrollaron teorías sobre la propiedad privada y el comercio pacífico. Luis Vives, por su parte, defendió el derecho sagrado a viajar y comerciar libremente por todo el mundo, sentando las bases de las relaciones internacionales y el derecho de gentes.

El jesuita Juan de Mariana, en su célebre tratado De monetae alteratione, realizó una defense férrea de la propiedad privada y criticó duramente la alteración de la moneda por parte del gobernante. Para los pensadores de Salamanca, la devaluación monetaria era equivalente a robar en los bolsillos de los pobres, quienes veían cómo su dinero perdía valor adquisitivo de un día para otro. Los teólogos determinaron que el precio justo de las cosas depende de múltiples factores y decisiones individuales, por lo que el único precio justo real es el precio de mercado.

Finalmente, Jiménez Losantos lamenta que este extraordinario legado de la Escuela de Salamanca haya sido sistemáticamente ocultado y olvidado en España a lo largo de los siglos. Critica la ignorancia de políticos de la Primera República como Pi y Margall, y denuncia que la historiografía oficial suela atribuir el origen del pensamiento liberal a autores extranjeros como John Locke, cuando en realidad todas esas ideas de libertad, derecho de gentes y limitación del poder político ya habían sido formuladas con mucha mayor profundidad en la España del siglo XVI.