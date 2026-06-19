Federico Jiménez Losantos celebra los 500 años de la Escuela de Salamanca, en imágenes

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Federico Jiménez Losantos ha recordado que el liberalismo no nació en el siglo XVII inglés ni en el XVIII francés, sino en la España del XVI. "Todo lo que se ha hecho después no es casi nada comparado con lo que se hizo en el XVI", ha afirmado. Ha añadido que "todo lo que hace la escuela austriaca de economía está allá".