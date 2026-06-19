Federico Jiménez Losantos celebra los 500 años de la Escuela de Salamanca, en imágenes
Federico Jiménez Losantos celebra los 500 años de la Escuela de Salamanca con una charla acompañado del alcalde de la ciudad Carlos Manuel García Carbayo.
Jiménez Losantos defiende el siglo XVI español como el germen de las doctrinas de la libertad y, en concreto, la figura de Juan de Mariana.
Carlos Manuel García Carbayo, alcalde de Salamanca, realizaba la introducción de la charla de Federico Jiménez Losantos desde una de las salas en el Palacio de Congresos de Castilla y Leon en Salamanca.
Federico Jiménez Losantos ha dado este jueves en Salamanca una conferencia en la que ha reivindicado la Escuela de Salamanca como el verdadero origen del pensamiento liberal moderno, muy anterior a Locke o a la Ilustración francesa. En la foto junto a él, Carlos Manuel García Carbayo, alcalde de Salamanca.
En su intervención, Jiménez Losantos ha repasado las figuras y las ideas fundamentales de esta corriente intelectual, con especial atención al jesuita Juan de Mariana, y las ha confrontado con los debates ideológicos del presente.
Federico Jiménez Losantos ha recordado que el liberalismo no nació en el siglo XVII inglés ni en el XVIII francés, sino en la España del XVI. "Todo lo que se ha hecho después no es casi nada comparado con lo que se hizo en el XVI", ha afirmado. Ha añadido que "todo lo que hace la escuela austriaca de economía está allá".
Jiménez Losantos ha explicado cómo Mariana se atrevió a condenar a reyes por sus políticas monetarias, incluido Jaime I el Conquistador, y ha elogiado a Fernando el Católico por haber mantenido el valor de la moneda castellana a lo largo de tres guerras —la guerra civil castellana, la de Granada y las campañas en Italia— durante 30 años.
"Cuando acabó, la moneda valía lo mismo que cuando llegaron al trono. Eso es el príncipe cristiano que defiende Mariana", ha señalado Federico antes decenas de personas en desde el Palacio de Congresos de Castilla y Leon en Salamanca.
Uno de los ejes centrales de la conferencia ha sido la teoría del valor que desarrollaron los escolásticos salmantinos.
Federico Jiménez Losantos y el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo, desde el Palacio de Congresos de Castilla y Leon en Salamanca.