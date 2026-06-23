Ni grandes banquetes ni carne: así era la verdadera dieta del legionario romano

El funcionamiento del ejército romano dependía de muchos factores, pero uno de los más decisivos era la alimentación. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el historiador Sergio Alejo Gómez ha explicado cómo era la dieta de un legionario y por qué el trigo ocupaba un papel central en su vida cotidiana.

Lejos de la imagen de grandes banquetes o carne abundante, la realidad estaba marcada por la autosuficiencia y la logística. "La dieta del legionario romano se basaba en un único elemento. Había muchos, pero la base, la esencia, era el trigo", señala el experto.

El trigo como base de la dieta

Ese trigo no llegaba ya preparado. "El legionario no recibía el pan hecho… sino lo que recibían era la ración de grano", explica. Cada soldado debía molerlo y transformarlo en alimento durante la campaña, lo que convertía la comida en una tarea más dentro de la vida militar.

A partir de ese cereal se elaboraban preparaciones sencillas como el puls, una papilla de harina cocida en agua. "El alimento más habitual era el puls, lo más sencillo, lo más rápido, pero muy energético", resume. El pan también estaba presente en los campamentos más estables, donde podían construirse hornos colectivos. "Horneaban su trigo y creaban su pan denso, que era muy resistente", apunta el historiador.

No se trataba de un alimento pensado para la variedad, sino para la resistencia y la conservación durante las marchas.

Carne, alimentos de conservación y bebida

La carne tenía un papel secundario. "No era tan constante", explica Sergio, que recuerda que predominaban productos más fáciles de almacenar y transportar como el tocino, las legumbres o el queso. Las lentejas, habas o garbanzos aportaban la mayor parte de proteínas en campaña, junto a otros alimentos de larga duración.

Según Alejo, la bebida también formaba parte de la rutina, aunque lejos del consumo de las élites romanas. "Era un vino bastante pocho", señala. Más habitual era la posca, una mezcla de agua con vinagre o vino agrio. "Refrescaba, quitaba la sed y desinfectaba", añade el experto, destacando su utilidad práctica en campaña.

Organización y vida en común

La alimentación estaba ligada a la estructura militar. Cada legionario asumía parte de la carga logística del ejército. "Se les conocía como las mulas de Mario", recuerda el historiador. En los contubernios, grupos de ocho soldados, se compartían no solo tareas, sino también la preparación de la comida. "Lo hacían todo juntos: moler, cocinar y comer", resume.

Una rutina que no solo garantizaba la supervivencia, sino que reforzaba la cohesión interna del ejército romano en campaña.