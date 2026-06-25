Denuncian la "leyenda negra contra el topónimo La Coruña" tras la claudicación del Dépor

El pasado martes, el Real Club Deportivo de La Coruña dejó de llamarse así como había hecho desde su nacimiento en 1909 para ser el Real Club Deportivo de A Coruña, tras el acuerdo alcanzado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El 80% de los socios participantes en la consulta apoyó el cambio de denominación. En gallego pasa a llamarse Real Club Deportivo da Coruña.

"Con esta decisión, el RC Deportivo avanza en la adecuación formal de su denominación social al marco legal vigente y culmina un proceso desarrollado con participación de los abonados, garantías societarias y pleno respaldo accionarial", aseguró el club en un comunicado.

Desde Alianza por el Español, la rama de la asociación Hablamos Español que se dedica a proteger y defender el valor del español, critican esta decisión que enmarcan en el "proceso de falseamiento de la verdad histórica y también filológica" al que está sometida Galicia desde hace años, "más intenso en los centros de enseñanza, sobre todo en los institutos, pero que tuvo su apoyo desde los gobiernos autonómicos y locales con campañas diseñadas para alcanzar a toda la población". Aseguran que los "tantos años de leyenda negra contra el topónimo La Coruña" y de "campaña institucional y del nacionalismo gallego" han dado lugar a este referéndum en el que la mayoría de socios votó a favor.

Esta asociación pone el foco en el hecho de que España se ha convertido en "el único país que prohíbe el uso oficial de palabras de un idioma oficial". Recuerdan cómo en la reciente historia de España ha habido tres momentos que han marcado la pérdida de la oficialidad de la toponimia en español. En 1992, cuando "el Gobierno de España aprobó la desaparición de Gerona y Lérida de la vida oficial"; en 1998, año en el que "les tocó el turno a Orense y a La Coruña" y en 2011, cuando "nombres tan españoles y documentados como Guipúzcoa y Vizcaya fueron cambiados por Gipuzkoa y Bizkaia".