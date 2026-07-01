Identifican en San Pedro de Alcántara el histórico navío Fernando, joya de la Armada hundido en 1760

La investigación iniciada en 2023 sobre el pecio localizado frente al litoral de San Pedro de Alcántara, en Marbella, apunta con un alto grado de probabilidad a su identificación con el navío Fernando, un buque de la Armada Española construido en Ferrol entre 1750 y 1751 y naufragado en 1760. La hipótesis se sustenta en el análisis arqueológico, estructural y documental del yacimiento subacuático.

El pecio se encuentra a escasa profundidad en una zona sometida a intensa dinámica litoral y ocupa una superficie aproximada de 65 metros de longitud por 12 metros de anchura. Su estado de conservación ha permitido realizar un estudio detallado de su estructura y distribución, así como de los elementos de artillería localizados en el fondo marino.

La identificación propuesta se apoya en la coincidencia entre la ubicación del yacimiento, sus dimensiones y las características constructivas del casco, además de su cronología y la correspondencia con fuentes históricas sobre naufragios documentados en la zona.

Un buque ligado a la Armada Española del siglo XVIII

El estudio del pecio apunta a que la estructura corresponde a la Marina Española de mediados del siglo XVIII, con un armazón robusto, alta densidad de cuadernas y técnicas de ensamblaje propias de la construcción naval de la época, incluyendo el uso combinado de cabillas de madera y fijaciones de hierro.

También se han identificado elementos como portas de artillería de dimensiones compatibles con un buque de gran porte, así como restos de mesas de guarnición y estructuras internas vinculadas a la resistencia del casco.

Evidencias sobre el naufragio del navío Fernando

El navío Fernando fue uno de los buques experimentales construidos en el contexto de las reformas navales impulsadas en el siglo XVIII durante el reinado de Fernando VI. Según la documentación histórica, el barco naufragó tras un temporal en 1760, en el que sufrió problemas graves de maniobrabilidad, incluida la pérdida o inutilización del timón.

En el pecio estudiado se han identificado restos en la zona de popa, como el codaste y piezas metálicas relacionadas con el sistema de gobierno del barco, lo que refuerza la hipótesis de identificación con el Fernando.

El análisis de la artillería recuperada indica que se trata de piezas españolas anteriores al Reglamento de Artillería de 1765, un dato que encaja con la cronología del navío. Estos elementos, junto con la arquitectura del pecio, refuerzan la hipótesis de que el barco pertenece a la primera mitad del siglo XVIII y a un entorno constructivo ligado a las reformas impulsadas por la monarquía borbónica y figuras como el marqués de la Ensenada y el científico Jorge Juan.

Técnicas de documentación y próximos estudios

Para el estudio del yacimiento se han utilizado más de 3.000 imágenes fotográficas con las que se ha generado un modelo tridimensional del pecio. Esta documentación permite analizar la distribución de los restos, su orientación y planificar futuras intervenciones arqueológicas. Además, se están realizando análisis dendroarqueológicos e isotópicos sobre muestras de madera para determinar la procedencia de los materiales y las posibles reparaciones del buque.

El yacimiento ya era conocido previamente por inspecciones realizadas en 2009 por el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, así como por campañas posteriores de investigación tecnológica en 2015. Los nuevos estudios buscan ahora confirmar con mayor precisión la identidad del pecio y su relación con el navío Fernando, dentro de un contexto de erosión marina y cambios en el fondo submarino.