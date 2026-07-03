El Gobierno de Sánchez retira la Gran Cruz de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera

Mientras la corrupción ahoga a un Gobierno cada vez más acorralado, Pedro Sánchez ha decidido aparecer en un vídeo en la red social X para anunciar que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 7 de julio un real decreto que revoca, a título póstumo, la Gran Cruz de Sanidad concedida al médico Antonio Vallejo-Nájera Lobón.

Los dos elementos más relevantes de este movimiento son, por una parte, la actitud de Pedro Sánchez y el intento de desviar la atención del desfile de imputaciones que afectan a su Gobierno. Justo un día después de que se conociera que la Abogacía del Estado se ha personado en nombre de Hacienda en el caso de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero y tras el clamor de las asociaciones de guardias civiles contra la directora de la Benemérita, Mercedes González, y el DAO (director adjunto operativo), Manuel Llamas, quienes forman parte, presuntamente, de la cloaca del PSOE; Sánchez ha decidido retirar la distinción al médico por la "incompatibilidad de su legado con los valores democráticos, éticos y humanos que guían la sanidad pública".

Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad. Por eso, en el próximo Consejo de Ministros, tramitaremos la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a Antonio Vallejo-Nájera. pic.twitter.com/d3Xtz1phbr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 3, 2026

En el vídeo, Pedro Sánchez afirma que Vallejo-Nájera "buscaba el inexistente gen rojo". "Sus teorías sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres", comenta.

El movimiento es análogo al que ya hizo cuando se conoció la sentencia de 24 años al que fue su mano derecha y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Entonces, apostó por hacer recomendaciones para encarar la ola de calor. En esta ocasión, sin embargo, desempolva el franquismo con el mismo fin: desviar la atención de un Gobierno que no debería poder sostenerse y, sin embargo, aguanta.

Ábalos, condecorado

Resulta irónico que en 2021, Pedro Sánchez condecorase a Ábalos con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, y aunque el honor no puede revocarse sin una sentencia firme, desde finales de junio ha tenido la ocasión de enmendarse.

Asimismo, en la nota de prensa que ha publicado el Ministerio de Sanidad, apuntan que "desde el punto de vista de la salud mental, la obra y el legado de Vallejo-Nájera resultan incompatibles con los principios que hoy sustentan la atención psiquiátrica y psicológica en España. Frente a una concepción biologicista, estigmatizadora y excluyente, el actual modelo de salud mental se fundamenta en los derechos humanos, la autonomía de las personas, la inclusión y el respeto a la diversidad".