Los peores presidentes de EEUU

En esta humillante clasificación aparecen presidentes de un solo mandato, salvo uno, que es, paradójicamente, uno de los más influyentes de la historia de Estados Unidos.

James Buchanan, demócrata (1857-1861)

De manera casi unánime entre los historiadores, el decimoquinto presidente del país encabeza la lista.

La tensión entre estados libres y esclavistas se hizo insoportable en su mandato, al romperse todos los compromisos y acuerdos. Por una sentencia del Tribunal Supremo dictada a los pocos días de empezar su mandato, la esclavitud podía extenderse a los estados nuevos. La violencia estalló primero en Kansas, donde los dos bandos peleaban por imponer una Constitución que aboliera la esclavitud o la permitiera. Sin embargo, Buchanan, un diplomático con experiencia internacional, no quiso usar la fuerza, aunque había estado dispuesto a la guerra contra España para apoderarse de Cuba. Para él, la política adecuada era no hacer nada y dejar que los ánimos se calmaran por sí solos.

Cuando Lincoln juró en marzo, siete estados habían proclamado su secesión y formado la Confederación. Inmediatamente después, se separaron otros cuatro más.

Murió en 1868, en su casa de una pequeña ciudad de Pensilvania, por lo que asistió a la guerra y la victoria de la Unión. Recibía casi a diario cartas de odio y amenaza. El Congreso rechazó pagar la factura al pintor que se encargó de su retrato para la colección de la Casa Blanca.

Thomas Woodrow Wilson, demócrata (1913-1921)

Woodrow Wilson

Como sureño racista que era, empezó a aplicar leyes de discriminación en la Administración federal nada más tomar posesión.

El año 1913 fue de los más importantes en el sistema económico del país. El presidente consiguió la mayor rebaja tarifaria desde la guerra; entró en vigor la Enmienda XVI, que permitía al Gobierno federal introducir un impuesto sobre la renta, sin tener que prorratearlo entre los estados; y se fundó la Reserva Federal, el primer banco central desde la presidencia de Jackson.

Entró en la Primera Guerra Mundial en el bando aliado y, junto con el bolchevique ruso Lenin, inventó el derecho de autodeterminación. Impulsó el desmembramiento del Imperio austrohúngaro y su sustitución por pequeños países inviables que cayeron en la órbita alemana o soviética.

Entre sus legados, sobreviven la manipulación de masas mediante la propaganda a gran escala para justificar "la guerra por la libertad y la democracia", que elaboró el Committee on Public Information, y la institución el Council on Foreign Relations (CFR), sucesor del grupo Inquiry, que formó en 1917 con ciento ciento cincuenta académicos para elaborar el mundo de posguerra. El CFR ha influido en la política exterior de Estados Unidos y en ocasiones la ha determinado.

Su mayor fracaso fue el rechazo por el Senado, incluidos varios demócratas, a adherirse a su gran proyecto de la Liga de Naciones, a fin de no mantener alianzas permanentes con nadie.

En octubre de 1919, un derrame cerebral le incapacitó para proseguir en la presidencia, pero su mujer y su gobierno ocultaron su enfermedad.

Merced a Wilson se constató que EEUU era una potencia no sólo económica, sino también militar y diplomática, capaz de implicarse en los asuntos europeos.

Warren Harding, republicano (1921-1923)

Warren Harding

En las elecciones de 1920 casi se dobló porque las mujeres pudieron votar. El elegido fue el senador Warren Harding, que recibió 16 millones de sufragios, casi el 61% del voto popular. Sin embargo, tuvo que introducir en su gobierno a gentes a las que les debía la Presidencia, luego apodada la Banda de Ohio. Durante su mandato los escándalos de corrupción se sucedían y le hacían tanto más daño cuanto en su campaña había prometido el regreso a los viejos tiempos, de honradez y virtud.

En junio de 1923 comenzó un largo viaje por el centro y oeste del país para preparar la campaña de reelección del año siguiente y escapar de las malas noticias. Fue el primer presidente en visitar Alaska y Canadá. Al tren y al barco no paraban de llegar crónicas de nuevos escándalos y denuncias.

El 2 de agosto, falleció de un ataque al corazón en su hotel de San Francisco. Su muerte conmocionó al país. Dados los asuntos turbios de su Administración, corrieron rumores de un envenenamiento con langosta en conserva en el viaje desde Alaska, pero en el barco no había este alimento.

Jimmy Carter, demócrata (1977-1981)

Le eligió un pueblo deprimido, debido a la dimisión de Richard Nixon y la derrota de Vietnam, que se refugió en un hombre que decía memeces como: "Nunca les diré una mentira". Sufrió la mayor humillación de la Presidencia desde su nacimiento, con el secuestro del personal de la embajada en Irán. Con la invasión de Afganistán, la URSS alcanzó su mayor influencia territorial. Su último año completo registró la mayor tasa de inflación desde 1947 y la mayor tasa de homicidios de su historia.

Joe Biden, demócrata (2021-2025)

Corrupción de su familia, prepotencia, retirada desastrosa de Afganistán, persecución a los partidarios de Trump, ataques al Tribunal Supremo… Ha sido el presidente que más indultos firmó en sus últimas horas en la Casa Blanca, entre los que estaban los de varios familiares y el doctor Anthony Fauci.

Joe Biden

Su demencia (que le aproxima a Wilson), revelada al mundo entero en un debate televisivo con Donald Trump, llevó a que los grandes donantes del partido chantajearan a este con suspender la transferencia de fondos si no se le retiraba de la reelección, aunque había ganado las primarias.

Lo más dañino para el sistema constitucional fue el descubrimiento de que un numeroso equipo de funcionarios no electos podía usar un bolígrafo automático para firmar documentos oficiales en su nombre, sin consultárselo ni recibir aprobación; es decir, confirmó la existencia de un Estado burocrático al margen del control popular.