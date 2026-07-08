De pedir limosna a doctor de la Iglesia: la dura vida de San Juan de la Cruz

San Juan de la Cruz es uno de los grandes nombres de la literatura y la espiritualidad españolas, pero detrás de su obra se esconde una vida marcada por la pobreza, las tensiones dentro de su propia orden religiosa e incluso la cárcel.

Coincidiendo con el Año Jubilar que conmemora el tricentenario de su canonización y el centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia, el padre Aldo Rossi repasó en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio algunos de los episodios que definieron la vida del santo.

Una infancia marcada por la pérdida

San Juan de la Cruz nació en 1542 en Fontiveros (Ávila). Su padre falleció cuando él era todavía un niño, dejando a la familia en una situación económica muy complicada. "Su infancia estuvo marcada por el dolor y por el trabajo de su madre para darles de comer", explicó Aldo Rossi. Catalina Álvarez tuvo que recorrer distintas localidades buscando ayuda entre la familia paterna, aunque no siempre la encontró.

Aquellos primeros años también estuvieron marcados por la pobreza. Durante su estancia en Medina del Campo, el futuro santo tuvo que trabajar e incluso pedir limosna para contribuir al sustento familiar.

El encuentro con Santa Teresa cambió su vida

Uno de los momentos decisivos llegó cuando conoció a Santa Teresa de Jesús. Según recordó Rossi, San Juan de la Cruz tenía intención de ingresar en la Cartuja para llevar una vida todavía más austera, pero fue la propia reformadora quien terminó convenciéndolo para impulsar junto a ella la rama masculina de los Carmelitas Descalzos.

"Ella lo convence de buscar a Dios en este nuevo modo de vida carmelita descalzo", resumió. Aquel encuentro acabaría dando origen a una de las reformas religiosas más importantes del siglo XVI.

Ocho meses en prisión que cambiaron su historia

El episodio más duro de su vida llegó en 1577. En plena tensión por la reforma carmelita, fue detenido por miembros de su propia orden y encerrado durante ocho meses en una pequeña celda del convento de Toledo.

Para Aldo, las razones fueron tanto jurídicas como internas. "La causa legal podría ser su colaboración con Santa Teresa, pero también había temor y rechazo hacia ese nuevo modo de vida", explicó.

Sin embargo, aquel encierro terminó convirtiéndose en uno de los momentos más trascendentales de su vida espiritual. "En la soledad pudo encontrarse mejor con Dios", afirmó el sacerdote.

Así nació el Cántico espiritual

Durante aquellos meses de aislamiento comenzó a tomar forma la obra más importante de San Juan de la Cruz. "Las primeras 31 canciones del Cántico espiritual las compuso en la cárcel y después las escribió cuando logró escapar", señaló Rossi.

El religioso explicó que la experiencia de quedarse completamente solo, despojado de todo, terminó convirtiéndose en el núcleo de su pensamiento: la búsqueda de la unión del alma con Dios.

Un legado que sigue vigente cuatro siglos después

El Año Jubilar, que permanecerá abierto hasta el próximo 26 de diciembre, incluye peregrinaciones, congresos, retiros y exposiciones en lugares vinculados al santo como Ávila, Segovia o Úbeda.

Para Rossi, el principal legado de San Juan de la Cruz sigue teniendo plena actualidad. "Es un guía espiritual para todas las personas que quieren llegar a la unión con Dios", afirmó.

El sacerdote destacó que el mensaje del santo no está reservado a especialistas. "Primero hay que conocer quién fue y después acercarse a su doctrina, porque es para todos", concluyó.