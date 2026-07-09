Quién fue Vallejo-Nájera, el psiquiatra que Sánchez rescata del franquismo para tapar su riada de corrupción

Mientras la corrupción asfixia a un Gobierno acorralado por los tribunales, Pedro Sánchez ha echado mano del comodín del franquismo al anunciar en la red social X la revocación póstuma de la Gran Cruz de Sanidad al médico Antonio Vallejo-Nájera Lobón. Este movimiento, que el Consejo de Ministros materializará el próximo 7 de julio, busca desviar la atención pública de la imputación de la cúpula de la Guardia Civil y del cerco judicial al entorno del presidente. Detrás de la maniobra de propaganda se esconde la figura de un psiquiatra militar que alcanzó la cúspide académica de la posguerra teorizando sobre la inferioridad mental del marxismo.

El Gabinete de Burgos y el "gen rojo"

Nacido en Paredes de Nava (Palencia) en 1889, Vallejo-Nájera se licenció en Medicina en la Universidad de Valladolid e ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar en 1911 con el número uno de su promoción. Tras pasar por el frente de Marruecos y por Berlín durante la Primera Guerra Mundial, su papel clave llegó en la Guerra Civil como jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército de Franco. En 1938 fundó el Gabinete de Investigaciones Psicológicas de Burgos, un centro destinado a realizar estudios clínicos experimentales con prisioneros de guerra republicanos y miembros de las Brigadas Internacionales con el objetivo de demostrar que el marxismo era una patología mental y que existía un "gen rojo" ligado a la delincuencia y la degradación social.

El "Mengele español", según la izquierda

Estas investigaciones con cobayas humanas en centros de reclusión como el campo de concentración de San Pedro de Cardeña llevaron a diversos historiadores a calificarle con el sobrenombre del "Mengele español". A diferencia de los planes de exterminio biológico del nacionalsocialismo alemán, Vallejo-Nájera defendió una "eugenesia hispánica" de corte católico que propugnaba la regeneración a través de la reeducación. Sus tesis sirvieron de amparo institucional y justificación teórica para la separación de hijos de madres republicanas en las prisiones, argumentando que el aislamiento de los menores de sus entornos familiares "contaminados" era indispensable para la patria.

Eugenesia positiva y la separación de menores

A diferencia de la eugenesia racista del nacionalsocialismo alemán, basada en la eliminación física, Vallejo-Nájera defendió una "eugenesia hispánica" de corte católico y biologicista. Sus tesis abogaban por la regeneración de la raza mediante la educación y la purificación del entorno, lo que sirvió de justificación teórica para la separación de hijos de madres republicanas en las prisiones. El psiquiatra sostenía que el aislamiento de los menores de sus ambientes familiares "contaminados" era indispensable para integrarlos en hogares que comulgaran con los valores del nuevo régimen.

Del éxito académico al uso político de Sanidad

Tras la contienda, el psiquiatra acumuló los máximos honores del sector al obtener la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Madrid en 1947 y su ingreso como académico de número en la Real Academia Nacional de Medicina en 1951, donde ocupó el sillón número 16 tras leer el discurso Enseñanzas psiquiátricas de la Segunda Guerra Mundial. Autor de obras como La demencia precoz o Síndromes mentales simulados, falleció en 1960 manteniendo intacto un prestigio profesional que ahora el Ministerio de Sanidad utiliza políticamente para contraponer su modelo "biologicista y excluyente" con el actual sistema público, en un nuevo intento de Moncloa por imponer su agenda de memoria democrática frente a la actualidad de los juzgados.