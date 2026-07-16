El monje que salvó la cultura de Europa tras la caída de Roma

Cada 11 de julio se celebra el día de San Benito de Nursia, patrono de Europa y fundador del monacato occidental. Aunque su figura suele asociarse al lema "ora et labora" o a la popular medalla de San Benito, su mayor legado fue otro: impulsar un modelo de monasterio que ayudó a conservar parte del conocimiento clásico durante la Alta Edad Media.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, la historiadora del arte Isabel San Juan repasó la historia del santo italiano y explicó por qué muchos lo consideran el hombre que "salvó la cultura de Europa".

El monje que cambió el rumbo de Europa

San Benito nació hacia el año 480, cuando el Imperio romano de Occidente acababa de desaparecer y Europa vivía un periodo de continuas invasiones. Su familia quería que estudiara en Roma, pero decidió abandonar la ciudad para retirarse como ermitaño. Con el tiempo, otros hombres comenzaron a seguirle y aquella pequeña comunidad acabaría dando origen a la orden benedictina.

"Llega a Roma, ve lo que hay en la ciudad y se da media vuelta", explica Isabel San Juan. De aquella experiencia surgiría la Regla de San Benito, basada en el conocido lema "ora et labora", aunque, como recuerda la historiadora, "no era solo rezar y trabajar; era estudiar, enseñar, cuidar y atender".

Los monasterios que protegieron el conocimiento

El gran ejemplo de ese modelo fue Montecasino, fundado en el siglo VI y convertido en referencia para los monasterios benedictinos de toda Europa.

"Ahí es donde nace la nueva Europa", afirma San Juan. Aquellos monasterios funcionaban como pequeñas comunidades autosuficientes con talleres, cocinas, enfermerías y, sobre todo, bibliotecas y scriptoria, donde los monjes copiaban manuscritos de forma completamente artesanal.

Mientras fuera había guerras e inestabilidad, dentro de los monasterios se preservaban textos religiosos y obras de autores clásicos que hoy siguen formando parte del patrimonio cultural europeo.

Los libros que sobrevivieron gracias a los monjes

Copiar un manuscrito requería meses de trabajo. Cada página se escribía y decoraba a mano sobre pergamino, utilizando pigmentos obtenidos de minerales y plantas. "Los monjes copiaban manuscritos. Cada libro era único, no había dos iguales", explica la historiadora.

Entre esas obras destaca el Beato de Gerona, iluminado por Ende, considerada la primera pintora conocida de España. "En una época en la que apenas conocemos nombres de artistas, sí tenemos a una mujer dejando su firma", destaca San Juan.

El legado benedictino en España

La influencia de San Benito también quedó reflejada en monasterios como San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, el segundo mayor de España tras El Escorial.

Durante siglos fue uno de los grandes centros culturales del país, con una importante biblioteca y una intensa actividad vinculada al Camino de Santiago. Para Isabel San Juan, buena parte del patrimonio escrito europeo ha llegado hasta nuestros días gracias al trabajo desarrollado entre los muros de estos monasterios. "La creación de las bibliotecas surge precisamente gracias a San Benito", concluye.