PP y Vox exigen a Sánchez frenar la retirada de la Cruz de de los Caídos de Cáceres por su "sectarismo ideológico"

Los representantes de PP y Vox en la Asamblea de Extremadura han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que paralice y revoque sus actuaciones para retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres.

La propuesta de PP y Vox pide también que el Ejecutivo se abstenga de cualquier tipo de iniciativas que supongan la eliminación o retirada de símbolos de la historia de España por razones de "sectarismo ideológico". También han solicitado la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Durante el pleno de la Cámara regional de este jueves, Alfredo Galavis, diputado de Vox, ha defendido la Cruz de los Caídos de Cáceres "no se toca", pues "no es un simple eslogan ni el deseo de unos nostálgicos", sino que es una obra que "quiere el pueblo de Cáceres". Ha asegurado que la iniciativa persigue defender "la verdad" frente a la "manipulación del Gobierno corrupto y mafioso de Pedro Sánchez", ya que la cruz es un "símbolo de la ciudad". Ha recordado, además, que en 1984 fue desprovista de "cualquier simbología".

"Es un claro ejercicio de sectarismo institucional", ha declarado Galavis. Ha insistido en que la Ley de Memoria Democrática es "nefasta" y "no busca concordia, ni unidad, ni patria, sino todo lo contrario: odio, separación y destrucción".

PSOE y Podemos en contra

Por su parte, la diputada del PP Luisa María Durán ha argumentado que la cruz es "un referente" para Cáceres y ha acusado al PSOE y a Podemos de vivir en una "desconexión total" de la realidad y del sentir de la "inmensa mayoría de la sociedad extremeña". Es más, ha recordado que la resignificación acaecida en 1984 corrió a cargo de una corporación municipal del PSOE.

No llama la atención que el PSOE y Podemos hayan rechazado la moción. Con todo, desde estos partidos de izquierda han acusado a Vox y al PP de franquismo y de resucitar el espíritu del 18 de julio. En concreto, David Araújo, de Podemos, ha dicho: "¿Es que querían ustedes hacer coincidir el debate en esta Cámara con el 90 aniversario del golpe de Estado que se dio en este país en 1936? No sé, a lo mejor es por eso".

El pasado mes de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió incluir la Cruz de los Caídos de la Plaza de América de Cáceres en su catálogo de símbolos franquistas. Y es que la maniobra de Moncloa no fue casual, ya que se puso en marcha unas horas después de que se hiciera público el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Extremadura, que blindaba el monumento mediante su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).