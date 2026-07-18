El secreto que escondían las armas con las que estaban enterradas princesas del antiguo Egipto

Las armas encontradas durante décadas en las tumbas de algunas princesas del antiguo Egipto podrían haber tenido una función mucho más práctica de lo que se pensaba. Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Beni-Suef (Egipto), publicado en la revista Frontiers in Environmental Archaeology, concluye que varias mujeres de la realeza del Imperio Medio presentaban características físicas compatibles con el uso habitual de arcos, flechas, dagas y otras armas con las que fueron enterradas.

Los científicos reexaminaron los restos de seis miembros de la realeza hallados en Dahshur, un complejo funerario de pirámides y tumbas situado al sur de El Cairo. Las momias, descubiertas a finales del siglo XIX y redescubiertas en el Museo Egipcio durante un proyecto de conservación en 2020, permitieron analizar el estado de los huesos y reconstruir parte de la vida de estas personas.

Cuatro de las momias pertenecían a hermanas, hijas del faraón Amenemhat II: las princesas Ita, Khenmet, Itaweret y otra mujer identificada de forma provisional como Sathathormeryt. En sus tumbas aparecieron arcos, flechas y una daga, objetos que tradicionalmente se habían interpretado como elementos simbólicos o asociados al poder masculino. Sin embargo, el análisis de sus esqueletos ofrece una interpretación diferente.

Según la autora principal del estudio, Zeinab Hashesh, el desarrollo de las inserciones musculares en los huesos indica que estas mujeres realizaban actividades físicas exigentes de manera habitual: "Los miembros de la familia real, especialmente las mujeres, participaban activamente en actividades que requerían destreza y esfuerzo físico, como el tiro con arco y la caza", explica la investigadora.

Los autores destacan que este desarrollo muscular es compatible con movimientos repetitivos como tensar un arco o manejar armas, lo que refuerza la idea de que las piezas halladas en sus tumbas eran herramientas utilizadas durante su vida y no simples objetos ceremoniales.

Fracturas curadas y señales de enfermedades

El estudio también identificó diversas lesiones y problemas de salud. La princesa Itaweret, fallecida con una edad estimada de entre 20 y 34 años, presentaba fracturas ya consolidadas en varias costillas y en un pie, además de rasgos óseos compatibles con una arquera experimentada.

Por su parte, la princesa Ita, de entre 28 y 34 años, mostraba una musculatura especialmente desarrollada en la parte superior del cuerpo, mientras que Khenmet, de entre 30 y 40 años, presentaba signos de pérdida de masa ósea, aunque conservaba ligamentos muy resistentes.

Los investigadores también analizaron los restos de la princesa Noub-Hotep y del rey Hor, en cuyos esqueletos encontraron indicios similares relacionados con la práctica del tiro con arco.

Además de las fracturas, varias de las momias mostraban infecciones, posibles deficiencias nutricionales y anomalías en la columna vertebral compartidas entre las hermanas, un rasgo que, según los autores, podría reflejar el estrecho parentesco existente dentro de la familia real.

Un estilo de vida activo pese a pertenecer a la realeza

Para los investigadores, estos hallazgos indican que el elevado rango social no evitaba que estas mujeres realizaran actividades físicamente exigentes.

Las fracturas detectadas podrían haberse producido por caídas, golpes o accidentes relacionados con la caza, el entrenamiento o cualquier otra actividad intensa. El hecho de que las lesiones cicatrizaran correctamente también apunta, según el estudio, a que recibieron atención médica avanzada para la época.