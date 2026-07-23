La sangrienta Guerra de los Mercenarios en Cartago que casi nadie conoce

Cuando se piensa en Cartago, la imagen habitual es la de Aníbal Barca cruzando los Alpes con elefantes o la de las grandes guerras contra Roma. Sin embargo, hubo un conflicto mucho menos conocido que estuvo a punto de acabar con la propia ciudad poco después de la Primera Guerra Púnica: la Guerra de los Mercenarios, una revuelta que enfrentó a Cartago con los soldados que habían luchado bajo su bandera.

El historiador y escritor Sergio Alejo recordó en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio que las fuentes antiguas quedaron impactadas por la brutalidad de aquella guerra. "Fue tan duro que incluso los autores antiguos quedaron impactados", explicó. El historiador griego Polibio llegó a describirla como una "guerra inexpiable", una contienda "impía ante los ojos de los dioses, donde no existió la negociación ni la compasión".

Una derrota, una deuda y miles de soldados sin cobrar

La guerra se desarrolló entre 241 y 238 a. C., inmediatamente después de la derrota cartaginesa frente a Roma. Las condiciones impuestas por los vencedores fueron muy severas. "Roma le impone unas condiciones brutales: tenía que pagar más de 3.200 talentos de plata en diez años", señaló Alejo, una cantidad equivalente a unos 100.000 kilos de plata.

El problema era que Cartago no solo debía dinero a Roma. También tenía pendientes los salarios de los miles de mercenarios que habían combatido durante más de veinte años en Sicilia. A diferencia de Roma, que reclutaba ciudadanos y aliados, el ejército cartaginés dependía en gran medida de tropas extranjeras: íberos, galos, ligures o baleáricos.

"El mercenario lo que quiere es cobrar por la guerra", resumió el historiador. Con las arcas vacías y la pérdida de Sicilia, una de las regiones más ricas del Mediterráneo, Cartago comenzó a retrasar los pagos y la tensión terminó estallando.

La rebelión que se convirtió en una guerra total

Los mercenarios se concentraron cerca de la ciudad esperando recibir su dinero, pero las negociaciones fracasaron. Lo que empezó como una protesta salarial acabó transformándose en una guerra abierta.

"No solo participaron mercenarios extranjeros, sino que muchas ciudades sometidas al control cartaginés aprovecharon el caos para sublevarse", explicó Alejo. Cartago gobernaba un imperio comercial muy rico, pero también exigía fuertes impuestos a sus territorios dependientes, lo que facilitó que muchas poblaciones vieran la revuelta como una oportunidad.

Los principales líderes rebeldes fueron Espendio, un esclavo fugitivo de origen campano, y Mato, que lograron movilizar a amplios sectores de la población africana contra el poder púnico.

Torturas, mutilaciones y ejecuciones masivas

La violencia alcanzó niveles extremos. Los rebeldes capturaron al general cartaginés Giscón y a varios representantes del Senado. "Los torturaron y los ejecutaron brutalmente", relató el historiador.

La respuesta de Cartago fue igualmente salvaje. "La guerra degeneró rápidamente en un conflicto donde nadie respetaba a los prisioneros", afirmó Alejo. Las fuentes antiguas hablan de mutilaciones, enterramientos colectivos y ejecuciones masivas, episodios que explican por qué incluso los romanos consideraron aquella contienda especialmente atroz.

El papel decisivo de Amílcar Barca

En medio de la crisis apareció la figura que acabaría salvando a Cartago: Amílcar Barca, padre de Aníbal. "Transformó una situación desesperada en una recuperación progresiva", explicó Alejo.

Amílcar reorganizó el ejército, explotó las divisiones entre los rebeldes y evitó enfrentarse a todos ellos a la vez. Uno de los episodios más duros fue el del llamado desfiladero de la Sierra, donde consiguió aislar a miles de mercenarios y bloquear sus salidas.

"Los dejó atrapados, sin agua y sin alimentos, y el hambre terminó colapsando a las tropas rebeldes", relató el historiador. Después, los supervivientes fueron ejecutados, en una represalia por la muerte de Giscón.

El trauma que preparó el camino hacia Aníbal

La guerra terminó con la victoria cartaginesa, pero dejó una huella profunda. "Fue más que una revuelta salarial; fue un trauma fundamental para los cartagineses", aseguró Alejo.

La familia de los Barca concluyó que Roma se había aprovechado de la debilidad de Cartago y comenzó a buscar una nueva base de poder en la península ibérica. De esa expansión surgiría años después el escenario de la Segunda Guerra Púnica y la figura de Aníbal Barca.

El propio Aníbal extrajo una lección de aquel episodio: "Siempre había que tener contentos y bien pagados a los mercenarios, porque el problema podía derivar en algo muy grave", explicó el historiador.