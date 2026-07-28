Una sepultura prerromana hallada en Italia revela la élite de una civilización apenas conocida

El Ministerio de Cultura de Italia ha anunciado el hallazgo de un excepcional complejo funerario de más de 2.500 años de antigüedad en la localidad de Sirolo, en la provincia de Ancona. El descubrimiento, realizado en una necrópolis situada junto al monte Conero, aporta nuevas claves sobre la élite de los picenos, uno de los pueblos prerromanos menos documentados de la península itálica.

Según ha informado la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Ancona y Pesaro-Urbino, responsable de la excavación, el conjunto funerario data del siglo VI a. C. y constituye una de las evidencias más importantes halladas hasta ahora sobre la existencia de una aristocracia picena.

El director científico del proyecto, Stefano Finocchi, destacó la relevancia del descubrimiento al afirmar que "por primera vez no se trata únicamente de la aparición de una tumba solitaria, sino de un conjunto de pruebas de una aristocracia".

Una tumba con carro

La pieza central del hallazgo es la tumba de un hombre de alto rango, enterrado junto a un carro de dos ruedas —o currus—. Según la Superintendencia italiana, este tipo de enterramientos refleja el elevado estatus social del difunto y el vehículo fue depositado entero en el interior de la fosa como parte del ritual funerario.

El ajuar recuperado incluye además un casco, un hacha y otras armas ofensivas, aunque buena parte del material continúa en proceso de restauración. Los investigadores también localizaron grandes recipientes de bronce cerrados con tapas cerámicas que conservaban restos orgánicos, fragmentos de cerámica y huesos de animales, un conjunto que, según los responsables de la excavación, podría corresponder a alimentos u ofrendas depositadas durante el banquete funerario.

Algunos medios italianos, entre ellos Avvenire, señalan además que los especialistas estudian la posibilidad de que una de las piezas recuperadas sea un lituo, un bastón ceremonial asociado a determinadas autoridades religiosas en la Antigüedad. No obstante, su identificación aún no ha sido confirmada.

La sepultura femenina

Junto a la tumba principal apareció la sepultura de una mujer que, según la información difundida por la Superintendencia, se encontraba en un notable estado de conservación. La excavación ha permitido recuperar restos de tejidos, numerosas fíbulas y un calzado decorado con hebillas metálicas.

Los broches aparecieron distribuidos sobre distintas partes del cuerpo —el pecho, los hombros, la pelvis y los pies—, mientras que sobre la cabeza se localizó una gran fíbula con núcleo de ámbar, posiblemente relacionada con un tocado o el peinado de la difunta. Los arqueólogos también han identificado restos de la estructura de madera del lecho funerario en el que fue enterrada.

La Tumba del Guerrero

La propia Superintendencia explica que la excavación ha permitido reinterpretar la denominada Tumba del Guerrero, descubierta en 2020 en la misma zona. Aquel enterramiento contenía un rico ajuar compuesto por una espada, una lanza, un puñal, un oinochoe —una jarra de bronce de tradición greco-etrusca— y un diphros, un taburete plegable asociado al prestigio social.

Los nuevos trabajos han permitido determinar que aquella sepultura no era un hallazgo aislado, sino que formaba parte del mismo complejo funerario aristocrático presidido por la tumba ahora descubierta.

Otro de los aspectos más llamativos de la investigación es la aparición de una gran empalizada circular de madera que delimitaba el recinto funerario. Según los responsables de la excavación, se trata de una estructura inédita en las necrópolis picenas, donde hasta ahora lo habitual era documentar fosos de planta circular.

La Italia prerromana

Los picenos habitaron el territorio comprendido entre los Apeninos y la costa del Adriático entre los siglos IX y III a. C. Aunque desempeñaron un papel relevante en las rutas comerciales de la región, se trata de una de las culturas prerromanas de las que menos testimonios escritos se conservan, por lo que buena parte de su historia procede de las excavaciones arqueológicas.

Los responsables del proyecto consideran que este hallazgo permitirá profundizar en el conocimiento de la sociedad picena y comprender mejor el papel que desempeñaron sus élites antes de la expansión de Roma. Además, el complejo se encuentra muy cerca de la conocida Tumba de la Reina, descubierta en la década de 1980 y considerada por la Superintendencia uno de los enterramientos femeninos más ricos documentados hasta ahora de esta civilización, lo que pone de manifiesto la importancia arqueológica de Sirolo como uno de los principales enclaves para el estudio de la cultura picena.