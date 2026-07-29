Identifican en Córdoba la biblioteca privada mejor conservada del Imperio Romano

Un reciente estudio ha puesto de manifiesto que una de las estancias de la villa romana de Fuente Álamo, ubicada en la localidad cordobesa de Puente Genil, no era un recinto dedicado al culto. Hasta ahora, la historiografía había considerado esta habitación como un mitreo, pero en realidad funcionaba como un espacio concebido para la lectura y la cultura escrita.

La investigación ha sido impulsada por la Universidad de Granada y supone un hito en el conocimiento de la Hispania antigua. Según los expertos, se trata de la biblioteca más antigua documentada hasta la fecha en la Península Ibérica y, además, se erige como una de las mejor preservadas de todo el mundo romano.

El hallazgo acaba de ser publicado en el último volumen de Journal of Mediterranean Archaeology, una publicación británica considerada de máxima referencia en la especialidad. Este avance ha sido posible gracias a la implementación de una metodología arquitectónica innovadora que escruta la configuración espacial y sus restos físicos.

El yacimiento de Fuente Álamo

El trabajo está firmado por los académicos Antonio López García, Javier Martínez-Jiménez y Eduardo Cerrato Casado, y se integra dentro de los esfuerzos del proyecto Exploratio Territorii Antiquae Ecclesiae Cordubensis. El mayor desafío de estos historiadores residía en la dificultad de identificar arqueológicamente estos recintos, debido a que elementos primordiales como los libros o las estanterías de madera no sobreviven al paso de los siglos.

Para superar este obstáculo, el equipo ha empleado un modelo de análisis denominado shape grammar o gramática de formas. Esta herramienta permite desentrañar y comprender el modo en que se combinan los diversos elementos constructivos dentro de un mismo perímetro.

Al aplicar este modelo en Fuente Álamo, se descubrió que la sala cuenta con una distribución idéntica a la del lenguaje constructivo de las bibliotecas romanas clásicas. Dispone de un ábside, diversos nichos rectangulares idóneos para instalar estantes, concavidades semicirculares, un podio central y varias habitaciones auxiliares anexas que muy probablemente se utilizaban como zonas de trabajo o almacén.

Esta conjunción de rasgos ha resultado determinante para descartar definitivamente la antigua interpretación que catalogaba el espacio como un santuario. Por contra, la arquitectura corrobora sin margen de duda su función como un lugar destinado al estudio y a la exhibición cultural.

Según argumentan los arqueólogos, el descubrimiento adquiere un cariz excepcional porque el recinto andaluz retiene una combinación de indicios materiales prácticamente inédita, lo que permite rebasar la simple conjetura histórica. De este modo, no solo se afianza como la decana de las bibliotecas ibéricas, sino también como la más occidental de las conocidas en el seno del Imperio.

Los expertos afirman que es la biblioteca privada mejor conservada de toda la civilización romana, si se excluye la célebre Villa de los Papiros de Herculano. En el caso italiano se ha logrado salvar el material de lectura gracias a las cenizas volcánicas, pero no ha perdurado intacta la estructura física que los custodiaba.

Como añadido de gran valor, los autores proponen un posible nexo entre este edificio y un hallazgo del siglo XIX en el yacimiento vecino de Villares del Carril. Se trata del sarcófago de la Declamatio, conservado actualmente en el Museo de Málaga, que exhibe una serie de relieves con escenas de enseñanza y aprendizaje.

La iconografía y la datación de esta obra fúnebre concuerdan plenamente con la segunda etapa constructiva de la villa cordobesa. Llamativamente, una de las figuras grabadas muestra a un hombre barbado sosteniendo un códice y un rollo, un perfil que atesora enormes semejanzas estéticas con el retrato del propietario de la villa que aparece en uno de los mosaicos de Fuente Álamo.

Aunque los especialistas admiten que esta hipótesis no puede sentenciarse con absoluta rotundidad, el hallazgo abre una vía fascinante. Plantea que el difunto representado en el sarcófago pudiese ser el mismo dueño de esta institución de lectura, un vestigio sin parangón sobre el modo en que las élites rurales de la Bética tardoantigua integraban el saber como núcleo de su identidad intelectual.