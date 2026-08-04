Los secretos de la nao Victoria y Elcano, al descubierto

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla ha abierto este martes una exposición con documentos y mapas relacionados con la figura del marino Juan Sebastián Elcano con motivo del 500 aniversario de su fallecimiento en aguas del Pacífico.

La exposición, que puede visitarse hasta el 30 de septiembre, reúne los tres documentos originales conservados en el archivo vinculados a Elcano y la nao Victoria, con la que el marino vasco completó la primera vuelta al mundo en 1522, ha informado la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía.

Los visitantes podrán conocer las disposiciones personales y económicas adoptadas y rubricadas por Juan Sebastián Elcano el 1 de agosto de 1519, pocos días antes de la salida desde Sevilla de la Armada de la Especiería capitaneada por Fernando Magallanes, que murió antes de completar la primera vuelta al mundo.

La muestra expone dos documentos sobre la compraventa de la nao Victoria: una declaración fechada en 1518 acerca de la adquisición de la embarcación para formar parte de la expedición al Maluco, y una escritura de 1523 que detalla la subasta de la embarcación tras culminar la primera circunnavegación de la Tierra y haber regresado a Sevilla.

Otras reproducciones de documentos y mapas relevantes de la expedición, procedentes de otros centros documentales, completan la exposición.

Entre ellos, la relación de tripulantes de la Armada de la Especiería en 1519; el testamento otorgado por Elcano el 26 de julio de 1526 a bordo de otra nao denominada también Victoria; o la carta escrita en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 6 de septiembre de 1522 en la que relató las incidencias de la expedición.

Se exhiben, asimismo, el mapa de Asia del Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, de 1570, y el planisferio elaborado por Diego Ribero en Sevilla en 1529, sobre el que se representa la ruta de la circunnavegación conforme a la hipótesis de Tomás Mazón.

Según ha resaltado la consejera de Cultura de Andalucía, Patricia del Pozo, esta hazaña le hizo merecedor "para siempre" de un lugar "muy destacado" en los anales de la historia. EFE

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