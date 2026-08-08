La gran bajada del caudal del Danubio destapa 200 barcos nazis hundidos en la Segunda Guerra Mundial

La severa sequía que azota Europa ha dejado al descubierto restos de la Segunda Guerra Mundial. Las aguas del río Danubio han descendido a niveles tan drásticos que han hecho emerger unos 200 barcos militares de origen alemán, hundidos deliberadamente a finales de 1944 durante la retirada del ejército nazi. Lo que durante más de 80 años permaneció oculto bajo la superficie reaparece ahora cerca de la ciudad serbia de Prahovo, transformando este importante tramo fluvial en un impactante cementerio de barcos.

Aquel episodio histórico se produjo cuando las tropas alemanas, antes de entregar las armas y con el fin de evitar que los vencedores aprovecharan su tecnología y medios militares, optaron por la autodestrucción masiva de sus recursos. Las flotillas del Danubio y del Mar Negro de la Kriegsmarine echaron a pique sus propias embarcaciones, quemaron vehículos y destruyeron infraestructuras en un intento desesperado por bloquear el canal de navegación e impedir el avance del Ejército.

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La histórica bajante del río Danubio por la sequía y las olas de calor dejó al descubierto buques de la Segunda Guerra Mundial, explosivos sin detonar y fósiles de un mamut lanudo en distintos puntos de Europa. – Infobae pic.twitter.com/GQSQ3mT86t — Reporte Ya (@ReporteYa) August 6, 2026

Ochenta años después, esta maniobra militar sigue provocando lo que buscaba generar en 1944. Los naufragios continúan dificultando el tránsito por esta vía comercial en Serbia, país que registra pérdidas anuales de unos 5 millones de euros debido a los retrasos y a los rodeos obligatorios que deben realizar las embarcaciones. Según las estimaciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), entre los pecios sumergidos no solo hay buques de guerra, sino también cargueros, remolcadores, barcazas y una cantidad considerable de munición sin explotar.

La presencia de estos explosivos convierte la tarea de retirarlos del río en una gestión millonaria, extremadamente lenta y peligrosa. Actualmente existen proyectos de recuperación orientados a extraer lo que sea posible y enterrar de forma definitiva los restos de mayor riesgo.

🌊 LA SEQUÍA DEJA AL DESCUBIERTO BARCOS HUNDIDOS EN EL DANUBIO

El río Danubio registra niveles de agua excepcionalmente bajos debido a la fuerte sequía que afecta la región.

La emergencia ya ha interrumpido la navegación en algunas zonas y el descenso del caudal ha dejado al… pic.twitter.com/snwYUKFm3D — Maibort Petit (@maibortpetit) August 7, 2026

La reaparición de esta flota es consecuencia de una de las sequías más severas del continente en los últimos años. Las persistentes olas de calor y un registro de precipitaciones por debajo de la media histórica no solo han alterado el transporte de mercancías y pasajeros, sino que afectan también al turismo y a la generación de energía eléctrica. Mientras tanto, el inusual fenómeno deja la puerta abierta a que la incontrolable bajada de los caudales siga sacando a la luz nuevos barcos, asentamientos e incluso fósiles prehistóricos.