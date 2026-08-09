De 1957 a 2026, historia de la agresividad marroquí contra España

Marruecos ha pasado en unas pocas décadas de país intervenido por la comunidad internacional a potencia con capacidad de determinar la política exterior de naciones más ricas y pobladas que él, como España.

A finales del siglo XIX, el imperio jerifano se hundió en el caos y se convirtió en motivo de disputa entre las grandes potencias, con riesgo de que fuese la excusa para el estallido de una guerra. A fin de poner orden, se celebró la Conferencia de Algeciras (1906) y, como la dinastía alauita demostró que era incapaz de controlar a las cabilas, el sultán Abd al-Hafid tuvo que aceptar en 1912 el Tratado de Fez, por el que se le imponía el protectorado internacional.

Las dos potencias protectoras, Francia y España, se comprometían a restaurar la autoridad del sultán en todo el país y a gobernarlo en su nombre. A la débil España, se le asignó una franja pequeña y agreste, poblada además por tribus belicosas, casi como imposición de Inglaterra, que no quería tener a Francia (y menos a Alemania) frente a su colonia de Gibraltar.

En 1956, Francia dio por concluido el protectorado, con lo que obligó a España a hacer otro tanto unos meses después. La dinastía alauita, encarnada entonces por el sultán Mohamed V (padre de Hassán II), hizo suyo el ideario del partido nacionalista Istiqlal: el Gran Marruecos. Éste se extendería sobre el Marruecos que conocemos, más países limítrofes: la antigua provincia española del Sáhara, Mauritania, amplios territorios de Argelia y Mali y también Ceuta, Melilla y los peñones e islas bajo soberanía española. Sólo los españoles han aceptado las pretensiones marroquíes.

El Istiqlal, por cierto, se incorporó a la Internacional de Centro en 2003, de la mano del Partido Popular. En julio de 2025, el secretario general del partido (ya muy disminuido) pidió a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que reconociese la marroquinidad del Sáhara.

Ataques a sus vecinos

Nada más recuperar su independencia, en 1957, bandas armadas de marroquíes atacaron Ifni (un pequeño territorio en la costa atlántica, frente a Lanzarote, bajo soberanía española), el Sáhara Español y diversos territorios franceses colindantes. La guerra concluyó en 1958, gracias a la cooperación de España y Francia y a la intervención de Estados Unidos, que no quería enfrentamientos entre sus aliados en esa zona.

Otra maniobra expansionista fue la fugaz guerra de las arenas, librada entre 1963 y 1964 con la Argelia recién independizada y gobernada por una dictadura socialista. Marruecos empezó a venderse como país no alineado, pero pro-occidental.

El régimen franquista entregó Ifni a Marruecos en 1969, para cumplir el mandato de las Naciones Unidas. En 1973, antes del asesinato del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno, España inició la descolonización de la que era desde 1958 la provincia del Sáhara. Estaba previsto un referéndum de autodeterminación para los aproximadamente 75.000 nativos que vivían en un desierto de 270.000 kilómetros cuadrados.

Cuando en 1974, el Gobierno español anunció la fecha de ese referéndum (mayo de 1975), Argelia lo aplaudió, pero Marruecos solicitó la paralización mientras pedía un dictamen consultivo sobre sus hipotéticos derechos al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Este se pronunció el 15 de octubre de 1975 en el sentido de que las tribus saharauis jamás habían tenido vinculación con los sultanes marroquíes, pero Hassán II proclamó a su pueblo que el Tribunal le había dado la razón y convocó una marcha de voluntarios para liberar el territorio.

El octogenario general Franco había empezado su agonía. Y Hassán II, que había sufrido dos intentos de asesinato en 1971 y 1972, intentaba afianzar su trono con una gran conquista.

En noviembre, el príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones, debido a la enfermedad de Franco, y el Gobierno de Arias Navarro, negociaron con Rabat y acordaron la entrega del Sáhara. Las Cortes cometieron la indignidad de aprobar una ley donde se afirmaba que el Sáhara jamás había sido provincia española. Por su parte, la ONU no intervino contra Marruecos. Ni EEUU, ni la URSS, ni los bloques socialista y árabe defendieron a España o a los saharauis.

Por los vergonzosos Acuerdos de Madrid, en febrero de 1976 se retiraron los últimos militares españoles y el Sáhara se lo repartieron Marruecos y Mauritania. La dureza de la posterior guerra contra los saharauis encuadrados en el Frente Polisario y respaldados por Argelia, llevó a que Mauritania renunciara a su botín.

Para detener las incursiones de los polisarios, Marruecos protegió el Sáhara útil con varios muros, en cuya construcción recibió tecnología y financiación de Israel y Arabia Saudí.

En los años siguientes, y a pesar de la guerra, el rey Hassán (fallecido en 1999) y sus cortesanos no dejaron de reclamar Ceuta, Melilla y los peñones, tanto a Juan Carlos I como a los diferentes presidentes españoles.

Aunque la versión marroquí, repicada en España por la parte más zafia de sus propagandistas y por numerosos izquierdistas, es que las ciudades españolas en el norte de África constituyen reliquias coloniales, Rabat no ha pedido su inclusión en la lista de territorios pendientes de descolonización, porque sabe que carece de títulos. Sólo la planteó en 1975 como otro medio más de presión al Gobierno de Arias, pero no llegó a debatirse en el llamado Comité de los 24.

La actual Constitución marroquí, vigente desde 2011, no define los límites de reino, sino que sólo menciona las "fronteras auténticas", que tampoco se sabe cuáles son. Como la ideología oficial de Marruecos pretende enlazar con el imperio almorávide (1040-1117), esos límites podrían abarcar desde el río Senegal y Tombuctú hasta el Ebro y Zaragoza.

Aznar, el único que se plantó frente al sultán

Mientras tanto, Marruecos ampliaba su lobby, con partidos como el PSOE, que había defendido la autodeterminación de los saharauis, la CiU de Jordi Pujol y Coalición Canaria, y presionaba con las licencias de pesca. Aunque Rabat firmó en 1992 un convenio en el que se comprometía a aceptar la repatriación de los inmigrantes ilegales que entrasen en España desde su territorio, se niega a aplicarlo, sin sufrir ningún tipo de sanción.

El fin de la Guerra Fría supuso la extinción de numerosos conflictos en mundo. En 1991, el Frente Polisario y Marruecos pactaron un alto el fuego y se comprometieron a celebrar el famoso referéndum. José María Aznar, presidente entre 1996 y 2004, se implicó en la solución del contencioso, para lo que persuadió al presidente de EEUU, George Bush. En un cambio radical de la política exterior española, negoció un tratado de buena vecindad con Argelia (2003), enemigo tradicional de Marruecos y de su protector, Francia.

James Baker, exsecretario de Estado de EEUU y enviado personal del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental, presentó en 2003 un plan que contó con el apoyo de Aznar y el del Consejo de Seguridad (aunque no lo aprobó): estatus de autonomía para el Sáhara y referéndum de autodeterminación a los cuatro años. Rabat presentó entonces su propuesta de autonomía bajo la soberanía marroquí.

Las malas expectativas dieron paso en 2004 a felices noticias para Mohamed VI: atentados del 11-M (cometidos, según la sentencia del tribunal que les juzgó, por marroquíes), ascenso al gobierno del socialista Rodríguez Zapatero y dimisión de Baker en protesta por el bloqueo de su plan.

Unos años más tarde, Marruecos rompió su compromiso. La autonomía regional que ofrecen los marroquíes los saharauis la rechazan. A estos se les acabó la paciencia y en 2020 se reanudaron las escaramuzas en el paso de Guerguerat, que se están extendiendo, mediante el uso de drones y misiles.

Mariano Rajoy (2011-2018) se limitó a poner algo de orden en el desastre causado por Zapatero, quien pretendió arreglar el conflicto del Sáhara en seis meses. Siguió dando dinero y permitiendo la entrada y asentamiento de miles inmigrantes marroquíes en nuestra nación.

Su máquina de corrupción en Europa

El régimen alauita ha debido de sentirse suficientemente fuerte para, a partir de 2020, acelerar en sus planes.

Mediante el soborno, los negocios ofrecidos a las oligarquías europeas (colchón de intereses es una expresión que los españoles hemos escuchado infinidad de veces), el espionaje, la colocación de millones de súbditos en España, Francia y Bélgica, y la coartada de su condición de imprescindible para combatir el terrorismo yihadista (aunque la mayoría de los terroristas implicados en atentados son marroquíes), Rabat ha conseguido una impunidad absoluta para sus abusos, así como el sometimiento de muchos políticos a sus deseos.

En mayo de 2021, la policía marroquí organizó otra avalancha humana contra Ceuta y los servicios de información, la DGED, infiltraron los teléfonos de Pedro Sánchez y varios de sus ministros mediante el programa informático Pegasus. Unos meses más tarde, en marzo de 2022, la casa real alauita felicitaba a Sánchez por apoyar su propuesta de autonomía para el Sáhara. Como comprobamos cinco años más tarde, ese acto de traición a los saharauis y de ruptura con el derecho internacional no ha amansado a la bestia, pero quizás haya beneficiado a Sánchez, su familia y su camarilla.

Una de las más brillantes victorias del majzén en la Unión Europea ha sido el incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre la pesca y los productos agrícolas extraídos de las aguas y los campos ilegalmente ocupados, con la colaboración de la Comisión y el Parlamento europeos y los gobiernos de Madrid y París. El etiquetado de los tomates y los melones que debe permitir a los consumidores identificar su origen en el Sáhara no se aplica.

El último antojo del sultán consiste en presidir la final del Mundial de fútbol de 2030, celebrada en Casablanca. En otra decisión sorprendente, se incluyó a Marruecos en la organización de ese Mundial, junto a España y Portugal. El presidente de la FIFA apareció en la Fiesta del Trono de Mohamed VI, celebrada en Castillejos, al tiempo que miles de marroquíes violaban la frontera con Ceuta.

La asistencia a las celebraciones alauitas convocadas por las embajadas marroquíes es una manera sencilla de identificar a los amigos del sultán. Por ejemplo, en Madrid aparecieron varios ministros socialistas y Felipe González, que ha pasado de visitar los campamentos saharauis de Tinduf a tener residencia en Marruecos.

El Estrecho de Gibraltar

Aparte de los sobornos repartidos a manos llenas y la contratación de lobbies en Estados Unidos, Marruecos sabe aprovechar su situación en el Estrecho de Gibraltar mucho mejor que España, aunque ésta se encuentra presente en las dos orillas y acoge en Rota (Cádiz) una enorme base naval de EEUU. Rabat ofrece estabilidad a la OTAN y a Israel, frente a una España tan voluble que no se puede confiar en ella.

Cuando Aznar mantenía buenas relaciones con Bush, contó con la colaboración de EEUU para expulsar del islote de Perejil a los gendarmes que envió el sultán. Sánchez, por el contrario, ha presumido de enfrentarse a EEUU y a Israel, aunque sin ir más allá de las palabras. Sin embargo, Mohamed VI, mucho más ladino, prometió a EEUU el reconocimiento diplomático de Israel, dentro de los Acuerdos de Abraham, lo que llevó a que el presidente Donald Trump respaldase en diciembre de 2020 el plan de autonomía marroquí.

Y así es cómo un país repugnante, el principal cultivador y exportador de hachís del mundo y tan opresivo que de él huyen sus jóvenes, ha logrado imponer su voluntad a una España de nuevo aislada por voluntad propia.