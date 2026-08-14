Por qué es tan importante el Real Monasterio de San Juan de la Peña que amenaza el fuego

Las llamas del incendio forestal originado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos han acorralado al Real Monasterio de San Juan de la Peña, ubicado en el municipio oscense de Jaca. Este enclave es un pilar fundamental en el nacimiento de Aragón al combinar fe, arte e historia, pues custodia el Panteón Real con las tumbas de los primeros reyes de Aragón y fue custodio del Santo Grial a lo largo de tres siglos.

Ante el grave avance del fuego, el Ejecutivo autonómico se vio obligado a solicitar el apoyo de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evacuar y poner a salvo las obras de arte y los restos de los primeros monarcas aragoneses y su linaje. Todos estos bienes patrimoniales rescatados han sido trasladados al Museo de Huesca.

Santo Grial

Réplica del Santo Grial

El origen de este monasterio se remonta a la Alta Edad Media cuando fue refugio de eremitas, alcanzando su máximo apogeo en el siglo XI tras la refundación promovida por el rey Sancho el Mayor de Navarra.

Fue él quien lo designó como Panteón Real, albergando las sepulturas de los primeros reyes de la Corona aragonesa, quienes lo colmaron de cuantiosas donaciones. Durante tres siglos, el recinto sirvió además como refugio del Santo Grial.

Arte

Integrado en el propio paisaje y resguardado bajo una enorme mole rocosa, el complejo destaca no solo por su trascendencia histórica, sino también por albergar una iglesia prerrománica, las pinturas del siglo XII dedicadas a San Cosme y San Damián, el Panteón de Nobles y la capilla gótica de San Victorián, tal como detalla la página oficial del monumento.

Más allá del Panteón Real —construido a finales del siglo XVIII bajo premisas neoclásicas—, la auténtica joya de la corona y sus estampas más icónicas son la portada labrada en la roca y su claustro románico. Asimismo, la zona museística rinde homenaje a Pedro Pablo Abarca de Bolesa, X conde de Aranda, cuyos restos yacen en el Panteón de Nobles; de allí se han evacuado con éxito su casaca mortuoria y una reconstrucción facial del aristócrata.

El rito litúrgico romano

En lo espiritual, el cenobio marcó un hito clave en 1071 al convertirse en el primer lugar de la península ibérica donde se implantó el rito litúrgico romano.

Curiosamente, fue un fuego previo el que motivó en 1676 la edificación del Monasterio Nuevo en la pradera superior del Llano de San Indalecio. Esta meseta rocosa ha actuado en esta ocasión como barrera natural y cortafuegos para salvaguardar el patrimonio histórico. Aunque sus instalaciones quedaron en desuso en 1835, en la actualidad el Monasterio Nuevo acoge un centro de interpretación y una hospedería.