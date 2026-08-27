Roban el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa

El Museo de Villena (MUVI) permanece acordonado este jueves después de sufrir un asalto con fuerza cuyo objetivo habría sido el Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa. Según informa El Periódico de Villena, la Guardia Civil Judicial trabaja en el interior del recinto para determinar qué piezas han sido sustraídas y reconstruir cómo se produjo el robo.

Los autores habrían actuado durante la noche y, según las primeras informaciones, completaron la operación en unos cuatro minutos. Las fuentes oficiales citadas en la información señalan que se trataría de un asalto coordinado en el que habrían participado varios vehículos.

El acceso al museo se habría producido por uno de los ventanales situados en la placita del edificio. Los asaltantes lo reventaron mediante la fuerza bruta y entraron en el recinto, en lugar de utilizar una zona secundaria u oculta.

La Guardia Civil analiza las cámaras

La escena permanece precintada mientras los agentes realizan las primeras diligencias. La Guardia Civil Judicial está tomando huellas y revisando el interior del museo para establecer qué ocurrió y qué elementos pudieron resultar afectados.

La investigación se centra también en las imágenes de las cámaras de seguridad. Los agentes están recopilando tanto las grabaciones del propio museo como las obtenidas por los sistemas de videovigilancia instalados en las calles próximas.

El objetivo es reconstruir el itinerario de los autores y determinar los vehículos empleados en la huida. Las primeras informaciones apuntan a que los responsables podrían tener experiencia en este tipo de robos por la rapidez y coordinación de la operación, aunque esta circunstancia todavía forma parte de la investigación.

El alcalde de Villena y otros responsables municipales no habían podido acceder inicialmente a la zona afectada debido a que los agentes continuaban trabajando en el interior del recinto.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente qué piezas han sido sustraídas. Aunque las primeras comunicaciones sitúan el Tesoro de Villena como objetivo del asalto, será necesario revisar las vitrinas y completar el inventario para determinar el alcance exacto del robo.

Una pieza clave de la Edad del Bronce

El Tesoro de Villena constituye una de las principales piezas del patrimonio histórico de la localidad. Fue descubierto en 1963 por José María Soler García y está considerado uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa.

El conjunto está relacionado con la Edad del Bronce y se ha convertido en una referencia para el estudio de este periodo histórico. Su importancia para Villena trasciende además su valor material, ya que forma parte de la identidad patrimonial de la ciudad.