El hombre que contó la caída de Jerusalén y cuya historia está marcada por un polémico giro

La caída de Jerusalén en el año 70 d. C. puso fin a uno de los episodios decisivos de la primera guerra judeo-romana. Las legiones de Roma, dirigidas por Tito, sitiaron la ciudad hasta conquistarla y destruyeron el Segundo Templo, uno de los lugares centrales del judaísmo. El catedrático de Historia Antigua de la Universidad de León Santiago Castellanos repasó en Es la Mañana de Fin de Semana, de esRadio, las claves de aquella campaña y las fuentes que han permitido reconstruirla.

Una guerra que empezó mucho antes

Roma llevaba décadas interviniendo en Judea cuando estalló la rebelión. La presencia romana en la región se remontaba a la época de Pompeyo, en torno a los años 60 a. C., aunque Judea no se convirtió en provincia romana hasta el año 6 de nuestra era, durante el reinado de Augusto.

La revuelta comenzó en el año 66, cuando Nerón era emperador. Detrás del conflicto había tensiones políticas, religiosas y también económicas.

"El mundo romano, donde iba le preocupaban dos cosas, el orden y los impuestos, básicamente", explicó Castellanos.

Los romanos habían mantenido una relación particular con los judíos. Según el historiador, respetaban su religión por la antigüedad que le atribuían, pero la situación se complicó con cuestiones como el culto al emperador.

La rebelión tampoco fue un conflicto en el que Roma lograse imponerse desde el primer momento. Nerón terminó enviando a Judea a Vespasiano, uno de sus principales generales.

Vespasiano cambia el rumbo y Tito toma el mando

Vespasiano acumulaba experiencia militar y consiguió cambiar progresivamente el curso de la guerra. Su estrategia pasó por avanzar sobre distintos territorios antes de llegar a Jerusalén.

Pero la política romana volvió a irrumpir en plena campaña. La muerte de Nerón en el año 68 abrió el periodo conocido como el año de los cuatro emperadores. Vespasiano terminó proclamándose emperador en el 69 y dejó a su hijo Tito al frente de las operaciones en Judea. "Vespasiano instaura una nueva dinastía", recordó Castellanos, en referencia a la dinastía Flavia.

Tito sería quien llegase finalmente a Jerusalén. Y lo hizo con un ejército acostumbrado a los asedios. "Los romanos tenían toda una maquinaria de artillería, verdadera artillería", explicó el historiador, que destacó también la capacidad de las tropas para construir rampas y otras estructuras destinadas a superar las defensas de las ciudades.

La conquista no fue inmediata. Roma había ido debilitando la resistencia en diferentes zonas hasta alcanzar el centro de la rebelión.

El incendio del Templo: ¿orden de Tito o accidente?

La destrucción del Segundo Templo es uno de los episodios centrales de la conquista. Pero hay una cuestión que continúa rodeada por las versiones transmitidas por las fuentes antiguas: ¿quería realmente Tito destruirlo?

La respuesta de Castellanos fue clara: "Bueno, hay varias versiones".

El problema está en que los relatos que han llegado hasta nuestros días están condicionados por quién los escribió y por el contexto político posterior a la guerra. Tito y Vespasiano pertenecían a una nueva dinastía imperial que necesitaba consolidar su posición en Roma.

Una de las versiones sostiene que Tito no pretendía inicialmente destruir el Templo y que el incendio comenzó cuando un legionario prendió fuego al edificio.

Para conocer lo ocurrido, la figura de Flavio Josefo resulta fundamental. Y también controvertida.

Flavio Josefo, el historiador que cambió de bando

Josefo era judío y participó en la rebelión contra Roma. Sin embargo, terminó pasando al lado romano y quedó vinculado a la familia imperial. "Flavio Josefo es un historiador apasionante porque, fijaos, como os decía antes, cambió de chaqueta", contó Castellanos durante la entrevista.

El historiador explicó que Josefo se pasó al lado de los Flavios y que su posición terminó condicionando la forma en la que conocemos el conflicto. "Casi todo lo que sabemos de esta guerra lo sabemos por Flavio Josefo", señaló.

Su relato constituye una de las principales fuentes para reconstruir el asedio y la destrucción de Jerusalén, pero precisamente su trayectoria obliga a leerlo teniendo en cuenta su relación con los vencedores.

Una cifra de muertos que genera dudas

Las fuentes antiguas también ofrecen cifras enormes sobre las consecuencias de la guerra. Durante la entrevista se preguntó a Castellanos por la cifra de un millón de muertos y 97.000 prisioneros atribuida a este conflicto.

Su respuesta rebajó esas cifras: "Probablemente son cifras, en el estado actual de la cuestión científica, probablemente son cifras un poco hinchadas".

La conquista de Jerusalén tuvo además una dimensión política para Roma. Tito quedó convertido en uno de los protagonistas de la victoria y Vespasiano consolidó el poder de la nueva dinastía Flavia.

El futuro emperador Tito tendría después un reinado marcado por otros acontecimientos, entre ellos la erupción del Vesubio y la destrucción de Pompeya y Herculano. También fue bajo su gobierno cuando se inauguró el anfiteatro Flavio, el edificio que hoy conocemos como Coliseo.

El episodio del año 70 dejó además una huella profunda en la historia posterior del judaísmo y tuvo consecuencias para el cristianismo. La destrucción del Templo convirtió la caída de Jerusalén en un acontecimiento con una trascendencia que fue mucho más allá de aquella campaña militar.