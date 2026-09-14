RTVE presentará en el Festival de San Sebastián el documental de los "emparedados" de Cuelgamuros

El Festival de San Sebastián siempre se ha confundido con el paisaje. Al cineasta Iñaki Arteta, altavoz de las víctimas de ETA, nunca le ha invitado a su Sección Oficial aunque exhibió la cinta 1980 en un ciclo titulado "Terrorismo y violencia global".... En cambio, en 2023 No me llame Ternera, la entrevista de Jordi Évole al etarra Josu Ternera, fue la película inaugural de la sección Made in Spain. La confusión es la madre del relato.

En la ciudad de San Sebastián y alrededores, la banda terrorista ha asesinado a más de 150 personas. Seguro que los del Festival conocerían a alguno de ellos o a sus hijos o compartirían portal.

Tras décadas clausurado, RTVE accede al espacio reservado donde los forenses intentan exhumar a 200 personas. 📌Lo cuenta el @telediario_tve pic.twitter.com/5lL2jDjqq2 — RTVE (@rtve) August 26, 2026

Pero la memoria no es que sea corta, no, es que es selectiva y este año la 74.ª edición del Festival de San Sebastián estrenará el documental Cuelgamuros, entre lo difícil y lo imposible, producido por la televisión que pagamos todos pero que sólo sirve a su amo. Esta producción TOC de Pedro Sánchez se pasará el martes 22 de septiembre dentro del ciclo 'Jóvenes, cine, memoria y democracia'. ¿Jóvenes? Tras la proyección se anuncia "un breve coloquio con el equipo".

En la nota que ha difundido Televisión Española se presenta el Valle de Cuelgamuros como "uno de los espacios de mayor carga histórica, política e ideológica de España". No volvamos al País Vasco, ya está todo dicho.

Presume RTVE de que es "el primer y único medio en el mundo que ha accedido a las criptas de Cuelgamuros". No es del todo cierto. Libertad Digital publicó en exclusiva varias imágenes de los osarios y de las criptas. Fotografías del caos y abandono en el que están los caídos. Las denuncias que recogió este medio apuntaban a la imposibilidad de realizar un análisis de ADN de la mayoría de las víctimas que allí reposan. De hecho, también ha sido denunciado el hecho de haber entregado a los que han solicitado la exhumación unos restos que no eran los de sus familiares.

Televisión Española insiste en su mérito: "Durante seis décadas, distintos medios de comunicación y productoras habían solicitado acceder a las criptas sin conseguirlo. El equipo de RTVE ha sido el primero en poder entrar y documentar su estado actual". Es como si la pública de la República Popular Democrática de Corea se jacta de que el líder supremo Kim Jong-un les deja acceso a sus aposentos.

El guion es de Belén Alonso y la realización de Manuel Diéguez. Alonso dirigió La Foto, un documental sobre la imagen de Franco agonizante en el hospital y Diéguez formó parte del equipo técnico de El otro frente. Cisjordania (2024). La producción está integrada en la Dirección de Expansión Audiovisual de RTVE, liderada por Josep Vilar, vinculado al PSC.

Los "emparedados" del Valle

Explica que en las criptas "se encuentran más de 33.800 víctimas, unas 12.000 de ellas sin identificar", bueno, son 12.510. También que "no hay ningún sitio en el mundo con tantas víctimas". Este es un bulo que se sigue repitiendo una y otra vez. En la campaña electoral de 2019 una tal Carmen Calvo, no sé si la recordarán, dijo: "España es el segundo país con más desaparecidos enterrados de todo el planeta después de Camboya" y hace un poco menos, en 2024, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, aquello de que "España es el segundo país del mundo, tras Camboya, donde hay más fosas comunes con víctimas de una guerra civil y una dictadura posterior". Da pudor…

TVE presenta a las víctimas de la Guerra Civil, de ambos bandos, como "emparedados tras los muros de las ocho capillas". No están "emparedados", están dispersos, juntos los cráneos, los fémures, medio descompuestos, los osarios han colapsado y han caído unas cajas sobre otras.

De hecho lo reconocen: "el rodaje se ha desarrollado en unas condiciones especialmente complejas por las pequeñas dimensiones del lugar, la elevada humedad, la ausencia de luz natural y la presencia de restos fuera de las cajas". Lo que "implica, además, un riesgo biológico que impone el uso de equipos de protección para preservar los restos humanos". Cuentan que "todo ello obligó al equipo a extremar las precauciones para garantizar un rodaje respetuoso". ¿Respetuoso? Tan respetuoso como el día que el presidente sacó a una mesa forense una pila de huesos, que además resultaron ser víctimas a cuenta del bando rojo.

Las grabaciones se han hecho en la capilla del Santo Sepulcro, donde se ha instalado el laboratorio forense que intenta localizar "a 214 personas entre miles de restos". Apuntan en la nota que "el proceso ha tenido que enfrentarse a numerosas dificultades y que llegó a considerarse prácticamente imposible hasta la localización de la primera caja".

Según RTVE se mostrará "el interior de este espacio sin artificios, con toda la crudeza e incomodidad que supone, pero también con los momentos de alegría que suponen los hallazgos". Cuenta que "acompaña a los profesionales que trabajan en las criptas". El día que Sánchez se hizo la macabra foto con los restos trajeron a médicos solo para la publicidad institucional del momento.

¿Los familiares de los que sí están identificados y que están allí les han dado permiso para entrar, o es que todos los muertos le pertenecen a Pedro Sánchez? En los próximos días se espera que alguna asociación denuncie las grabaciones y La Comunidad Benedictina de la Abadía del Valle de los Caídos estudia también acciones legales.

Los espectadores podrán ver el documental posteriormente en un espacio nuevo que RTVE ha llamado 'Lo hacemos público', sobre contenidos históricos. El documental se realiza mediante un convenio entre RTVE y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, firmado el 10 de marzo de 2026 y publicado en el BOE el 20 de abril. El coste de la película se desconoce.