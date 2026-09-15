El día que Hassan II reveló su plan para Ceuta y Melilla a un periodista español

Transcurría el mes de enero de 1978 cuando la ocasión del viaje a Marruecos de un grupo de empresarios españoles me permitió acompañarlos, con otros colegas periodistas, y así tomar parte en una rueda de prensa nada menos que con el entonces rey alauita Hassan II.

Aquel acontecimiento periodístico, al menos desde la óptica de ese grupo, estuvo rodeado de una lógica expectación. Esperábamos en una salita de reducidas dimensiones cuando escuchamos una serie de voces con las que nos anunciaban la llegada del monarca. Saludado por varios de sus súbditos con movimientos protocolarios, soldados de su guardia personal, entró en la sala Hassan II, tomó asiento frente a nosotros, a una distancia de tres metros y con un gesto firme dio a entender que comenzaba la rueda de prensa. El rey vestía un corte de traje al estilo europeo.

No es frecuente que un monarca permita ser objeto de preguntas, pero en aquella ocasión sí sucedió. Cuatro informadores, entre ellos quien escribe estas líneas, formulamos cada uno la que nos interesaba, entre ellos el muy conocido Eduardo Sotillos, que luego sería responsable de las comunicaciones del PSOE.

Concluida la rueda de prensa, cuando los periodistas nos levantamos de nuestros asientos, me vi de pronto junto a Hassan II, quien en perfecto español, y solo a mí, me dijo lo siguiente: "Ceuta y Melilla serán de Marruecos tarde o temprano, al tiempo que Gibraltar pase a ser de España y ese día yo me pasearé por la Gran Vía de Madrid".

Me consta que ese comentario no fue escuchado por el resto de colegas.