El dinosaurio más famoso de Norteamérica vivió en Teruel

Un equipo de paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha identificado fósiles de Diplodocus en el yacimiento de La Tejería, en El Castellar (Teruel). El hallazgo, publicado en Journal of Vertebrate Paleontology, constituye la primera evidencia de este género fuera de Norteamérica.

Los restos proceden de sedimentos de finales del Jurásico, de hace unos 150 millones de años, y pertenecen a un ejemplar representado por 14 vértebras de la zona media y posterior de la cola, además de varios chevrones.

Una cola con rasgos característicos

Los investigadores han clasificado el ejemplar como Diplodocus sp. tras analizar las características anatómicas de sus restos. Entre ellas destacan las grandes cavidades neumáticas de las vértebras, los centros vertebrales alargados sin crestas laterales y los profundos surcos longitudinales de su superficie inferior.

También presenta chevrones bifurcados, unos huesos que se articulan con la parte inferior de las vértebras y que forman parte de la estructura de la cola.

El ejemplar pertenece al grupo de los diplodócidos, dentro de los saurópodos. Estos dinosaurios eran herbívoros y cuadrúpedos y se caracterizaban por sus largos cuellos y colas. En los diplodócidos, la cola alcanzaba una longitud especialmente destacada.

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Un dinosaurio conocido en Norteamérica

Diplodocus es uno de los dinosaurios más reconocibles de la cultura popular desde su descubrimiento en Estados Unidos en 1878. Hasta ahora, el género había sido reconocido únicamente en el Jurásico de Norteamérica.

El hallazgo de El Castellar amplía su registro conocido y aporta información sobre la distribución de estos dinosaurios durante el Jurásico Superior. Sergio Sánchez Fenollosa, investigador de la Fundación Dinópolis y primer autor del artículo, explica que el estudio anatómico y los análisis evolutivos permitieron identificar los restos como pertenecientes al género Diplodocus.

Según Sánchez Fenollosa, el ejemplar constituye uno de los diplodócidos más completos descubiertos hasta ahora en Europa y aporta evidencia de episodios de dispersión e intercambio faunístico entre ambos continentes a través del protoocéano Atlántico durante el Jurásico Superior.

Un gigante de 25 metros en Teruel

Alberto Cobos, director gerente de la Fundación Dinópolis y coautor del estudio, señala que el ejemplar de El Castellar alcanzó aproximadamente 25 metros de longitud. El dinosaurio se suma a otros grandes saurópodos hallados en Teruel, aunque con características diferentes, como Turiasaurus y Losillasaurus.

Los fósiles de estos dinosaurios se exhiben actualmente en la sala de los dinosaurios del Museo Aragonés de Paleontología en Dinópolis, en Teruel.