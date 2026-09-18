El extraño hallazgo en un convento de Pontevedra: un segundo cerebro saponificado

Las excavaciones arqueológicas que la Diputación de Pontevedra desarrolla en el convento de Santa Clara han permitido localizar un segundo cerebro saponificado en uno de los enterramientos del coro bajo. El hallazgo se suma a otro identificado anteriormente en este mismo espacio y ambos restos se sitúan, por su contexto, entre los siglos XVI y XIX.

Los trabajos, iniciados el pasado mes de julio, han permitido documentar tres tumbas completas en el coro bajo. Aunque los restos óseos de los cuerpos apenas se conservan, en dos de los enterramientos han sobrevivido tejidos humanos y textiles, entre ellos los dos cerebros sometidos al proceso de saponificación.

El segundo cerebro ha sido extraído por Clara Veiga, antropóloga forense y arqueóloga del equipo de A Citania, encargado de las excavaciones. El resto será trasladado a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, donde se conservará y será sometido a un estudio histológico.

Los análisis permitirán determinar su composición, estructura y principales características. Por la ubicación de los enterramientos, los restos serían anteriores a la reforma realizada en el coro bajo en 1915. Los cerebros saponificados localizados hasta ahora en España y Portugal correspondían a épocas posteriores.

La saponificación es un proceso de conservación que puede producirse en ambientes húmedos debido a la elevada proporción de grasa del cerebro. Se trata de un fenómeno poco habitual y, según la información facilitada por la Diputación de Pontevedra, estos dos hallazgos podrían constituir los primeros casos documentados en la Península Ibérica con estas características y dentro de ese periodo cronológico.

Otros enterramientos en el convento

Las excavaciones también han sacado a la luz otros restos de interés en diferentes puntos del convento. Frente al altar mayor de la iglesia aparecieron varios enterramientos, entre ellos el de una figura eclesiástica masculina que podría corresponder a la época moderna, entre los siglos XVI y XVIII.

El cuerpo conserva los zapatos y una casulla prácticamente íntegra. La conservación de tejidos en contextos arqueológicos en Galicia es poco frecuente y cuenta con escasos precedentes. En esa misma zona se han excavado otras dos tumbas y, en un lateral próximo al altar de la Virgen de los Desamparados, se han identificado dos enterramientos infantiles.

Una estructura que podría ser de las más antiguas

Los trabajos han permitido además documentar una nueva estructura rectangular en el exterior del convento, concretamente en el área del bosque. Se encuentra al sur de un muro localizado previamente durante la excavación.

Los materiales asociados a la estructura están datados a finales del siglo XIV, por lo que podría tratarse de uno de los elementos estructurales más antiguos del recinto. La información disponible apunta a que sería anterior o contemporánea al inicio de la construcción del convento, aunque todavía no se ha determinado para qué se utilizaba.

En el claustro continúan asimismo las investigaciones en torno a una rampa cuya función se desconoce. Bajo esta estructura apareció un cadáver, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que el claustro pudo contar inicialmente con tres alas.