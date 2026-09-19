Cuando los comunistas desfilaron con los nazis

El 17 de septiembre de 1939 el Ejército Rojo invadió Polonia, dieciséis días después de que las tropas nazis hubieran hecho lo propio desde el otro lado del país. Se consumaba así el pacto Molotov-Ribbentrop, en el que Hitler y Stalin se repartieron el Este de Europa. Tres días después, las tropas soviéticas se encontraron con las alemanas en la ciudad de Brest-Litovsk –hoy Brest, en Bielorrusia–. Los comandantes de ambas fuerzas, generales Guderian y Krivoshein, brindaron por una "rápida victoria contra la capitalista Gran Bretaña", y decidieron llevar a cabo un desfile conjunto conmemorando la rapidísima victoria contra el ejército polaco. Las tropas alemanas, que estaban más allá de la línea acordada por los gobiernos nazi y comunista, se retiraron de la ciudad siendo agasajadas por los soldados soviéticos. Unos y otros desfilaron bajo los arcos de la victoria decorados con esvásticas, estrellas rojas y hoces y martillos.

Rusia entró en la Segunda Guerra Mundial como aliada del nazismo. Durante los siguientes dos años, Stalin le envió a Hitler cerca de un millón de toneladas de petróleo, millón y medio de toneladas de cereales, ciento cincuenta mil toneladas de manganeso, doscientas mil de fosfatos y millones de toneladas más de suministros de todo tipo. Los tanques nazis que entraron en París se movían con combustible proporcionado por Stalin. En la Francia ocupada, el Partido Comunista mantuvo que la guerra francoalemana en realidad era culpa de la capitalista Gran Bretaña, el verdadero enemigo, y algunos de sus miembros procedieron a sabotear la industria de guerra francesa; hasta el verano de 1941 los comunistas no se volverían antifascistas. Peor fue el destino de los comunistas alemanes exiliados en Moscú. Los que no habían sido asesinados en las purgas de 1937 fueron entregados a Hitler como guinda del pastel germano-soviético. Cientos de antifascistas fueron entregados al fascismo por el antifascismo. Algunos fueron ejecutados, otros languidecieron hasta la muerte en campos de concentración. Margaret Buber-Neumann pasó por el Gulag primero y por Ravensbrück después. Su autobiografía se tituló Bajo dos dictadores.

Es sabido que el último tren con suministros soviéticos cruzó la línea de demarcación con la Alemania nazi unas horas antes de que empezara la Operación Barbarroja. Es menos sabido que una semana antes de la invasión, Stalin tachó de "rumores absurdos" las informaciones que le llegaban acerca de la concentración de cuatro millones de soldados del eje a las puertas de las fronteras soviéticas. La soberbia del georgiano le acabó costando a la URSS casi treinta millones de muertos. La propaganda comunista posterior ha intentado borrar y minimizar la extraordinaria y fructífera colaboración nazi-comunista en los dos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es la que es y no la que a los profesores de politología les gustaría que fuese. El Pravda dejó de hablar de fascismo durante dos años: los dos años en los que nazis y soviéticos estaban a partir un piñón.

No es, ni de lejos, el único caso en el siglo XX en el que la izquierda revolucionaria se puso del lado del fascismo cuando éste se enfrentaba a una democracia. Cuando la dictadura argentina de Leopoldo Galtieri invadió las Islas Malvinas, los partidos comunistas de toda Europa se pusieron de perfil o directamente apoyaron la invasión por parte de un régimen abiertamente fascista. Fidel Castro llegó a recibir al ministro de Exteriores argentino en La Habana para expresarle el apoyo diplomático de la tiranía. En España, un ente con el aburridísimo nombre de Comité en España del Encuentro de Intelectuales por la Soberanía de los Pueblos de Nuestra América, en el que participaban intelectuales como Mario Benedetti o Tuñón de Lara, publicó un comunicado declarando que "la pretensión" británica de mantener la soberanía sobre las Malvinas constituía un "acto de colonialismo inadmisible". Con la excusa del colonialismo, enormes sectores de la izquierda prosoviética decidieron que una dictadura militar era preferible a una nación democrática, y así lo demostraron. La propia URSS hizo propaganda a favor de la invasión y en contra del gobierno de Margaret Thatcher. La Dama de Hierro, por suerte para los kelpers, no se dejó amedrentar y venció en aquella guerra, llevándose por delante al gobierno de Galtieri, primero, y a la dictadura militar al completo, más tarde.

Cuando un comunista o un socialista se declaran antifascistas no lo hacen porque estén en contra del fascismo. Lo hacen para que todo el que se oponga a sus deseos, sean los que sean, pueda ser calificado como fascista. Pero el enemigo tradicional del comunismo nunca fue el fascismo, y tampoco lo es ahora, por más que fantoches intelectualmente cochambrosos como Pablo Iglesias lleven años dando la turra con sus neuras. El enemigo real del comunismo, aquello a lo que odian, no es el fascismo. Es la libertad. Y si para cargarse la libertad tienen que aliarse con el fascismo, el nazismo o los ayatolás, lo harán sin pestañear. Como han hecho siempre.