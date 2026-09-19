Muret, la batalla olvidada que mató a un rey de Aragón y cambió su historia para siempre

La batalla de Muret se libró el 12 de septiembre de 1213 y terminó con la muerte de Pedro II de Aragón, el rey que había sido coronado directamente por el papa Inocencio III. Ocho siglos después, aquella jornada sigue encerrando una de las mayores paradojas de la historia medieval: el monarca conocido como el Católico terminó enfrentándose a un ejército que combatía en nombre de una cruzada papal.

En Es la Mañana de Fin de Semana, Rubén García repasó esta batalla y sus consecuencias, una derrota que terminó empujando a la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo.

El rey de Aragón frente a una cruzada papal

Muret era una localidad situada a unos 20 kilómetros de Tolosa. Allí se encontraron las tropas de Pedro II de Aragón y las fuerzas dirigidas por el caballero francés Simón de Montfort, al frente de la cruzada contra los cátaros.

"Estamos hablando del Católico contra un ejército papal", explicó Rubén García durante la tertulia.

La situación tenía además un trasfondo político. La Corona de Aragón había construido durante décadas una importante red de alianzas en el sur de Francia mediante matrimonios y acuerdos con distintos nobles. Pedro II era una figura de primer orden en territorios como el Languedoc y Provenza.

El propio monarca había acudido a Roma tras llegar al trono y había sido coronado por Inocencio III. Sin embargo, acabaría combatiendo contra una cruzada promovida por ese mismo pontífice.

La cruzada contra los cátaros

El conflicto comenzó a agravarse por la expansión de un movimiento religioso considerado herético por Roma. El papa Inocencio III intentó inicialmente combatirlo mediante la predicación, pero la situación terminó desembocando en una campaña militar.

El punto de inflexión llegó en 1208, cuando un escudero del conde de Tolosa mató a un delegado papal. Después se proclamó la cruzada contra los herejes y contra los señores que los protegían.

Entre los episodios más conocidos de aquella campaña estuvo la toma de Béziers. Después cayó Carcasona, vinculada a los dominios bajo protección aragonesa, y los territorios confiscados pasaron a manos de Simón de Montfort.

Pedro II tenía además otro frente abierto. Estaba preparando la campaña que terminaría en la batalla de las Navas de Tolosa y no podía afrontar al mismo tiempo un conflicto de grandes dimensiones en el sur de Francia.

Pedro II quería una batalla en campo abierto

Tras las Navas de Tolosa, Pedro II decidió intervenir directamente. Las fuerzas aliadas sitiaron Muret, donde se encontraba Simón de Montfort.

El conde de Tolosa propuso una estrategia defensiva: fortificar el campamento y esperar a los cruzados. Pedro II, sin embargo, buscaba una victoria en campo abierto que le permitiera negociar desde una posición de fuerza.

La propuesta defensiva no salió adelante y los acontecimientos tomaron otro rumbo.

Las tropas de Montfort consiguieron salir de Muret y sorprender a las fuerzas aragonesas. La caballería tuvo un papel decisivo en el enfrentamiento y el ejército de Pedro II terminó perdiendo la iniciativa.

"Los caballeros de Simón de Montfort cargaron con mayor eficiencia y con mayor eficacia", explicó García.

¿Cómo murió el rey?

La muerte de Pedro II se convirtió en uno de los episodios más llamativos de la batalla.

El monarca combatió sin su armadura habitual, que había cedido a uno de sus vasallos. La leyenda llegó a afirmar que la había perdido en una apuesta, aunque durante la tertulia se apuntó que la explicación podía estar relacionada con su intención de combatir en primera línea.

Pedro II quedó expuesto durante el enfrentamiento. Según el relato difundido en el programa, llegó a identificarse como el rey mientras estaba rodeado por sus enemigos, pero finalmente fue abatido.

La noticia tuvo un efecto inmediato sobre sus tropas. Una parte importante del ejército aragonés abandonó el combate al conocer la muerte del monarca.

"¿Cómo muere un rey en una batalla? No es fácil", planteó el presentador antes de entrar en este episodio.

La derrota fue especialmente grave porque el heredero de Pedro II, el futuro Jaime I, tenía solo cinco años. El niño se encontraba bajo la custodia de Simón de Montfort por un acuerdo matrimonial y el Papa intervino posteriormente para que fuera devuelto.

Aragón cambia de rumbo

Muret no solo supuso la muerte del rey. También marcó un cambio en la orientación política de la Corona de Aragón.

"Aragón dejó de mirar a Francia y se centró en el Mediterráneo", explicó Rubén García. A partir de entonces, la expansión aragonesa se orientó hacia nuevos territorios mediterráneos.

La Corona de Aragón acabaría extendiendo su presencia por el Mediterráneo y protagonizaría campañas como la conquista de Mallorca. Para García, la batalla de Muret ayuda a entender ese cambio de dirección.