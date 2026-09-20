El Palacio de Ayete: de residencia de Alfonso XIII al veraneo de Franco

El Palacio de Ayete es uno de esos edificios donostiarras que acumulan historia casi en cada rincón. Fue construido en San Sebastián en 1878 por los duques de Bailén y, con el tiempo, terminó vinculado a la Familia Real española. Antes de que se levantara el Palacio de Miramar, Alfonso XIII y Victoria Eugenia escogieron Ayete como residencia de verano durante sus estancias en la ciudad. Era la época en la que San Sebastián comenzaba a consolidarse como uno de los grandes destinos estivales de la aristocracia y de las familias acomodadas.

El edificio, situado en el barrio al que da nombre, conserva el aire señorial de la arquitectura de finales del siglo XIX. Su entorno contribuye especialmente a su atractivo, con jardines y paseos que forman uno de los espacios más agradables de esta zona de la ciudad. También se encuentra en el recorrido de algunos peregrinos del Camino de Santiago.

Por sus salones pasaron personajes de primer nivel de la historia europea, entre ellos la reina Victoria de Inglaterra y la emperatriz Eugenia de Montijo. Décadas después, entre 1941 y 1975, el palacio tuvo otro conocido huésped: el general Francisco Franco, que lo utilizó como residencia veraniega junto a su familia durante sus estancias en San Sebastián.

Ayete está considerado patrimonio cultural y ha mantenido su protagonismo más allá de su pasado aristocrático y político. En sus dependencias se han celebrado acontecimientos de relevancia, como la Conferencia Internacional de Paz. También guardo un recuerdo personal de este lugar, al que acudí como invitado durante el Festival de Cine de San Sebastián. Fue uno de aquellos acontecimientos especialmente brillantes que permiten apreciar, además del valor histórico del edificio, la singular atmósfera que todavía conserva.