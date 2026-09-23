Descubren en el centro de París el primer rastro de la mítica Lutecia gala

El Ministerio de Cultura de Francia ha anunciado un hallazgo histórico en el mismo centro de la capital que podría cambiar para siempre la comprensión de los orígenes de la ciudad. Se trata de un muro de origen galo descubierto en un patio del hospital Hotel de Dios, el más antiguo de la urbe, que pertenecería al recinto del oppidum de la histórica urbe indígena.

El descubrimiento se ha producido durante una excavación arqueológica y podría corresponder al asentamiento mencionado por Julio César en sus crónicas, del que hasta este momento no existía ninguna evidencia material. Desde el pasado mes de febrero, un equipo liderado por el arqueólogo David Couturier, perteneciente al Departamento de Historia de la Arquitectura y Arqueología, con el apoyo del Instituto Nacional de Investigación Arqueológica Preventiva (Inrap), ha explorado el subsuelo de los patios del complejo médico aprovechando unas obras de reestructuración.

Las expectativas iniciales del Gobierno se limitaban a encontrar vestigios de antiguas viviendas, caminos u ocupaciones de la época medieval y moderna. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, se ha desenterrado una estructura de piedra y madera que se corresponde con el estilo típico de las fortificaciones celtas de la Edad del Hierro.

El hallazgo tiene veinte metros de longitud y muestra señales inequívocas de haber sufrido un violento incendio. En un comunicado oficial, el Ejecutivo galo ha detallado que han aparecido "revestimiento carbonizado, semillas quemadas y los restos de una construcción de madera destruida por el fuego justo delante de la estructura".

Hasta la fecha, la existencia de este asentamiento solo se conocía a través de los textos romanos. En el año 53 a. C., el líder militar romano viajó a la zona para convocar una asamblea. Un año después, durante la batalla de Lutecia, su lugarteniente Labieno se enfrentó a los parisios. Según los relatos clásicos, esta tribu decidió incendiar su propio oppidum –un centro de poder y comercio que controlaba las rutas de comunicación– para evitar que cayera en manos de las legiones romanas.

La ministra de Cultura, Catherine Pégard, ha subrayado la relevancia del descubrimiento, aunque ha pedido prudencia. "Podríamos estar ante uno de los restos más importantes jamás descubiertos para comprender la Lutecia gala. La cautela científica exige que su función y cronología aún deban verificarse, pero la convergencia de las evidencias es particularmente notable", ha afirmado la ministra.

Este muro defensivo supone la primera prueba concluyente de la ubicación del asentamiento de los parisios en la isla de la Cité. Los indicios previos se limitaban a la pervivencia del topónimo y a la descripción geográfica legada por los romanos, que hablaban de una isla conectada por puentes en un meandro del río Sena. Su aparición confirma de forma científica la veracidad de aquel episodio histórico y demuestra que la actual ciudad se construyó exactamente sobre las cenizas de la antigua fortaleza.