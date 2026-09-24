El celo persecutorio amparado en la controvertida normativa memorialista ha llegado a las competiciones deportivas vecinales y de aficionados. El despacho ERA Abogados ha presentado una insólita denuncia ante la Fiscalía contra un modesto equipo de fútbol amateur de Barcelona que participa en una liguilla privada. El motivo de la ofensiva legal no es otro que la denominación de la escuadra y el tono satírico de su emblema, aspectos que los denunciantes consideran un intolerable ataque a la legalidad vigente.

El director de esta firma de abogados, Eduardo Ranz, ha dirigido su escrito a la Fiscalía Delegada de la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la provincia catalana. El argumento central de la queja es que el conjunto, bautizado como Mingorrubio Balompié, vulnera la mencionada normativa impulsada por el Gobierno. Además, el despacho subraya como elemento agravante que el escudo de esta formación aficionada lucía, hasta hace apenas unos días, el lema FC Bayern de los Caídos, un evidente juego de palabras humorístico que hace alusión al gigante del fútbol alemán y al histórico recinto madrileño.

La motivación de esta denuncia parece tener un claro componente político, dado que el foco mediático y legal se ha puesto sobre varios miembros específicos de la plantilla por su militancia partidista. Entre los once integrantes de este equipo, que disputa sus encuentros en un torneo privado en el barrio barcelonés de Horta, se encuentran el vicepresidente provincial de Vox, Juan Cremades, y el consejero del mismo partido en el distrito de Sarriá, Carlos Oliva. Junto a ellos, también salta al terreno de juego Bernabé Ruffo, quien ejerció como concejal del Partido Popular en el municipio de Premiá de Dalt.

Lejos de conformarse con la vía penal, los impulsores de esta insólita medida han decidido multiplicar los frentes de presión contra el conjunto de aficionados. El abogado ha remitido un escrito formal a la Real Federación Española de Fútbol y ha presentado una petición ante el Ayuntamiento de Barcelona, instituciones a las que se insta a tomar cartas en el asunto frente a un grupo de amigos que se reúne para practicar deporte en su tiempo libre.