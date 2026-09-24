Un aficionado halla un tesoro romano de 934 monedas romanas

Un arqueólogo aficionado encontró 934 monedas romanas de plata mientras recorría con un detector de metales un campo de Wesseling, al sur de Colonia. Después de sacar las primeras piezas, el aparato continuó dando señales, lo que le hizo sospechar que podía haber algo más enterrado.

"Tuve claro que había algo más grande enterrado aquí", ha explicado Oliver Riedl, que realizó el hallazgo hace un año. Tras avisar a las autoridades, un grupo de expertos se desplazó hasta el lugar para continuar la excavación. En total, recuperaron 934 denarios romanos de plata con un peso conjunto de unos 3,1 kilos.

La oficina responsable de la conservación de los monumentos arqueológicos de la zona asegura que se trata del mayor tesoro de monedas de la época del emperador Adriano encontrado hasta ahora en Alemania.

Un tesoro enterrado hace casi 2.000 años

Los investigadores creen que las monedas fueron enterradas de forma intencionada durante el segundo cuarto del siglo II d. C., aunque todavía se desconoce quién las escondió y por qué nunca volvió a buscarlas.

"Por supuesto, solo podemos especular sobre los motivos, pero es muy probable que alguien quisiera mantener este dinero a salvo. Al fin y al cabo, entonces no existían los bancos", explica el arqueólogo Erich Classen. También plantea que su propietario pudo morir antes de recuperar las monedas sin haber revelado a nadie dónde las había enterrado.

Aunque los hallazgos de tesoros de época romana no son excepcionales, los arqueólogos señalan que son pocos los conjuntos del siglo II que alcanzan el tamaño del descubierto en Wesseling.

El equivalente a seis años de ahorro

Determinar cuánto valían 934 denarios en aquella época no es sencillo, pero el salario de los legionarios sirve como referencia. Un soldado romano cobraba unos 300 denarios al año, aunque aproximadamente la mitad se destinaba a cubrir los gastos de comida.

Según calcula Rahel Otte, investigadora de la oficina arqueológica, un legionario habría tenido que ahorrar durante unos seis años todo el dinero que le quedaba después de esos gastos para reunir una cantidad similar.

El tesoro contiene monedas acuñadas en diferentes momentos. La más antigua de las expuestas data del año 148 a. C., cuando Roma todavía era una república. Las 934 piezas se encuentran ahora expuestas al público en el LVR-LandesMuseum de Bonn.