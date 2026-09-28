"Has recibido un legado y no sabes qué hacer con él…", plantea Glenn Close, en el papel de la hispanista Isabelle Durand, a Carlos González, que interpreta a Alberto, en una secuencia de La bola negra, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo.

La sentencia de Close podría servir justamente para valorar si el empeño de los realizadores ha logrado su objetivo. Me refiero en particular a si las nuevas generaciones saben qué hacer con el legado de la Guerra Civil, asunto sobre el que gravitaba mi interés en ver la película por encima de cualquier otra consideración, como le adelanté a mi buen amigo Santiago González, con el que concordaba en esta perspectiva.

Diré en primer lugar que los Javis exhiben un portentoso ejercicio cinematográfico, capaz de sostener en el aire no una bola sino tres, tres historias, a veces muy sutil y delicadamente entrelazadas. Como sucede con los malabaristas cuando su número en conjunto es emocionante, el espectador puede pasar por alto la caída de alguna de las esferas en un determinado momento sin dejar en suspenso su emoción ante el discurrir de las otras dos.

Margarita Xirgu y Federico García Lorca en 1898

La primera de las historias es la recreación de la obra que da título al filme, apenas esbozada por Federico García Lorca unos meses antes de su asesinato en agosto de 1936 por el bando de los sublevados en Granada. Dejó solo cuatro páginas de aquel "Drama de costumbres actuales" como lo definió. Su argumento se lo contó por carta a Cipriano de Rivas Cherif, director artístico de la compañía de Margarita Xirgu que representó sus grandes obras: un joven, Carlos, es rechazado como socio del casino de Granada por ser homosexual.

El cine español se cercena una y otra vez la oportunidad de contarnos la Guerra Civil sin anteojeras maniqueas ni parches ideológicos.

El uso de la bola negra en clubes y casinos para la elección de sus nuevos miembros era conocido en España desde mediados del XIX. En la Real Academia Española fue también usado como método de elección para ocupar sus sillones. Cuenta la anécdota que el candidato José Zorrilla tuvo sólo una bola negra, pero por equivocación de un académico algo gagá.

En esta primera historia se entrecruzan recursos históricos sobre el rechazo de la homosexualidad y poderosos recursos poéticos sobre el significado de ese rechazo sobre quien lo padece, como la escena del protagonista Carlos perdido en las alturas glaciales de su soledad. Pero también cae en el tópico de limitar exclusivamente a las fuerzas conservadoras la oposición a la homosexualidad en la época, cuando entre los progresistas y revolucionarios se estilaba la misma actitud.

Así, la película incluye a dos eclesiásticos en el tribunal del casino para simbolizar el mundo de la carcunda. La realidad es que el poeta lo redujo a un militar, un banquero y un abogado, los únicos socios identificados por su profesión en el dramatis personae de La bola negra.

Con todo, en aquel mismo tribunal podría haberse sentado el periodista Luis Araquistáin, notable dirigente del PSOE, que el 1 de mayo de 1926 escribía en El Socialista contra los escritores que se desligaban de la política: "Es una literatura de arlequines y maricas. Las musas se han hecho homosexuales".

Tampoco habría desentonado el jurista Luis Jiménez de Asúa, que ingresaría en 1931 en el PSOE, que fue uno de los redactores de la Constitución republicana. Autor del epílogo de El ángel de Sodoma de Alfonso Hernández Catá, primera novela de alta literatura en castellano sobre la homosexualidad masculina, Jiménez de Asúa escribía en él: "Muchas de sus páginas, en particular las del error cometido por Dios en la carne del protagonista, son de maestría plena".

El inmenso puzle de Guerra Civil

La segunda historia es la de la inmersión en el pasado desde el presente, donde Carlos González encarna con convicción a todos los que hemos sido invitados en algún momento de nuestra vida a zambullirnos, a veces sin saber lo que buscamos, en la recuperación de las piezas desconocidas de ese inmenso y complejo puzle que es la Guerra Civil. La muerte de su abuelo abrirá una más de las muchas cajas de música de ese pasado que aguardan a ser descifradas para no dejarnos indiferentes.

El secreto de la melodía descubierta se va representando en la tercera historia, que alcanza en algunos pasajes la textura inmaterial de un gran poema de amor y deseo, pero que en lo material acaba limitado y atrapado en el mismo molde con el que en el cine español se cercena una y otra vez la oportunidad de contarnos la Guerra Civil sin anteojeras maniqueas ni parches ideológicos. Y ello a pesar de la prudencia de los Javis respecto a la supuesta postura izquierdista de García Lorca para no contradecir a su gran amigo Pepín Bello cuando afirmaba que "Lorca era el ser más apolítico del mundo".

Hemos recibido una herencia y no sabemos qué hacer con ella.

El deslumbrante Guitarricadelafuente sostiene con su mirada, en el papel del soldado de poca fortuna Sebastián Azcuna, la aún inexpresada verdad de los jóvenes arrastrados forzosamente en su inmensa mayoría a las trincheras por uno y otro bando, sin saber por qué luchaban.

Esa mirada atónita, estupefacta, de Sebastián ante la sinrazón, el odio y el fanatismo que arrancó de sus casas a toda una generación de españoles para que se mataran entre ellos, podía haber sido toda una melodía para llenar una caja de música auténticamente inspirada. Y se convierte, sin embargo, en una nota perdida en el inmenso silencio atronador en que los himnos de parte y los eslóganes de propaganda mantienen ahogado desde hace noventa años el grito desesperado, fieramente humano, de esa generación condenada al sacrificio.

Rodríguez Rapún, el gran amor de García Lorca

Rafael Rodríguez Rapún, dirigente de las Juventudes Socialistas Madrileñas, habría llenado también ese grito. A la vez, tengo dudas de que su fusilamiento, traído de la apasionada dramaturgia de La piedra oscura de Alberto Conejero, sea la forma más elocuente de simbolizar la abnegada aventura humana del que fue secretario de La Barraca, actor, futbolista y estudiante de Minas, en su defensa de la causa republicana.

La decisión del gran amor de García Lorca de formarse como teniente de artillería en las escuelas de donde salían los oficiales del Ejército Popular revelaba su determinación por servir más eficazmente al triunfo de su bando, lejos de la romántica visión de algunos de sus amigos, como María Teresa León o Cipriano de Rivas Cherif, convencidos de que había ido a buscar la muerte en el frente como un suicida, desesperado por el asesinato de su amigo en Granada.

La muerte real de Rodríguez Rapún, a los 25 años, fue en un hospital de sangre en Santander, el mismo día que Federico, pero un año después, el 18 de agosto de 1937. El día anterior había sido herido a consecuencia de un bombardeo franquista sobre las reservas que el mando republicano tenía acantonadas en el valle del Besaya, para intentar parar el avance de las fuerzas de Franco entre Reinosa y Santander.

Visité este verano el lugar, en el cruce de la antigua carretera de Santander con la que conduce al embalse de Alsa, que había localizado en mi libro Cómicos en guerra. Pude figurarme los cañones de calibre 77 a cuyo mando estaba Rodríguez Rapún camuflados bajo los árboles del bosque, a las afueras de Bárcena de Pie de Concha. En algunos prados uno quería descubrir los cráteres de las bombas con que los franquistas arrasaron aquellos parajes, pero a saber de qué eran aquellos embudos tantos años después.

Los restos de Rodríguez Rapún reposan hoy en un nicho del cementerio cántabro de Ciriego, donde fueron sepultados antes que él muchas de las víctimas de la represión republicana. La escena imaginada de su fusilamiento ante el mar frente al que descansa me hizo pensar en algunas de aquellas víctimas, arrojadas vivas al oleaje con las manos y los pies atados, incluso encadenados a objetos de hierro para que se hundieran más rápido. A pesar de ello, el mar devolvía sus cuerpos en las playas.

Hemos recibido una herencia y no sabemos qué hacer con ella. Nos enmudece el grito de los muertos, de todos los muertos, pero lo nuestro es un diálogo de sordos. Lo único que algunos pretenden que hagamos es que nosotros españoles, auténticos supervivientes de aquella matanza, pues somos hijos, nietos o bisnietos de quienes sobrevivieron, nos tiremos a la cabeza unos a otros la culpa de nuestra propia supervivencia, sin pensar en que ese legado nos obliga a todo lo contrario.

En enero de 2020 visité en el Centro Federico García Lorca de Granada la exposición "Jardín deshecho. Lorca y el amor", comisariada por Christopher Maurer, sobre el amor, el deseo y la sexualidad en la vida y la obra del poeta. Tenía en principio un motivo justificado para la emoción ante aquella muestra, y era que aquel centro se levantaba sobre el solar cedido por el Ayuntamiento de Granada en época de su gran alcalde José Torres Hurtado. En la elección de ese espacio como ubicación del centro había intervenido yo en apoyo de Laura García Lorca, sobrina del poeta, por indicación del presidente José María Aznar.

En aquella exposición había una pequeña hoja de papel manuscrita de García Lorca con un listado de no menos de diez proyectos teatrales que tenía en mente, apenas apuntados por el tema o el título, que su asesinato dejó para siempre orillados en el silencio de la muerte, como es el caso de La bola negra. Sólo recuerdo dos de aquellos proyectos: uno versaba sobre unos náufragos y otro trataba de la guerra en las trincheras, ambos a modo de premonición de la catástrofe fratricida que lo engulliría a él despiadadamente en una fosa en Víznar.

Aquella nota estaba ya casi al final de la exposición. Fue tal el impacto que provocó en mí aquel pequeño testimonio de una vida rebosante de genio y talento truncada tan injusta y cruelmente por aquella galerna de odio que arrasó España, que ya no pude contener las lágrimas hasta la salida del centro.

Auténticos maestros del cine

Hay en La bola negra escenas realmente apabullantes en estética e intensidad como la del "cante jondo" o la excursión nocturna de los soldados a la playa. Y otras de una gran hondura emotiva, como la de Sebastián ante el cuerpo yacente de Rodríguez Rapún una vez que conoce que éste va a ser fusilado. Todas ellas las firman auténticos maestros del cine.

Pero confieso que no he llorado con La bola negra, al contrario de lo que declaran tantos espectadores. Y eso que había en la exposición "Jardín deshecho", entre sus dibujos, poemas y anotaciones, un García Lorca lleno de vida, de creatividad y de futuro, ajeno al abismo que se estaba abriendo bajo los pies del mundo y que terminó devorándolo cruelmente. Y que es así como lo retratan también los Javis en la última escena, con la fotografía del grupo de amigos en junio de 1936, en la feria de San Pedro y San Pablo en el paseo de Recoletos, donde el poeta posa su mano en la frente de Rodríguez Rapún.

Pero cada cual tenemos un universo de imágenes, de ideas y de emociones sobre García Lorca. Las mías, las de un hombre que embriagaba la vida de los demás con su ser, no las vi tan reflejadas en la película como hubiera querido, no por defecto de los directores, sino por mera cuestión de sensibilidades y gustos. Pero lo importante es que cada uno de esos García Lorca y cuantos le quisieron y admiraron en su existencia seguirán en la eternidad formando una infinita constelación de amor a la vida. Javier Ambrossi y Javier Calvo lo certifican con su película.