Breve historia del antisemitismo

En 2014 Michael Douglas viajaba por Europa con su hijo, Dylan. Una tarde, Dylan regresó llorando porque un desconocido le había gritado por llevar una Estrella de David en una cadena alrededor del cuello. Aunque el padre de Michael, el gran Kirk, era judío, su madre, no, y en su casa no había habido referencias religiosas. Sin embargo, Dylan sí se interesó por el judaísmo y había empezado a aprender hebreo, lo que hizo que Michael también se replantease sus orígenes familiares. Mirando a su hijo a los ojos, Michael le explicó: "Dylan, acabas de encontrarte con el antisemitismo".

Curiosamente, muchos judíos no consideran judío a Michael por no tener una madre judía y no haber sido criado en el judaísmo. En cambio, las leyes de Núremberg sí lo habrían considerado descendiente de una de las doce tribus. Puede ser que los judíos no te consideren uno de los suyos –como también le sucedió a Spinoza por alejamiento doctrinal–, pero para los antisemitas de todos los partidos los escrúpulos familiares o filosóficos son peccata minuta ante el hecho esencial de la contaminación étnico-religiosa.

Cada vez que se habla de antisemitismo, algún indocumentado sale con la copla de que tan semitas son los judíos como los árabes dada la procedencia común de sus lenguas. Digo que indocumentado como la mejor opción, aunque me temo que pertenece a la tradición antijudaica que se remonta a tiempos egipcios y grecorromanos, cuando los judíos eran sometidos al desprecio y la persecución por ser un grupo religioso sólidamente monoteísta que se negaba a integrarse dentro del paradigma politeísta, lo que les convertía a los ojos de sus haters en un pueblo insociable y misántropo, imposible de integrar por despreciar a los dioses plurales de la ciudad y, por tanto, enemigo del género humano al considerarse como el pueblo elegido —entonces, pensaban, ¿qué era el resto, carne de cañón para el próximo humanicidio decretado por un Jehová furioso?—. Tácito les reprochaba un odio hostil hacia todos los demás, y el egipcio Manetón difundió la idea de que no se habían exiliado de Egipto en tiempos de Moisés, sino que descendían de una banda de leprosos expulsados por el Faraón.

Con el cristianismo, la animadversión tribal mutó en odio teológico, debido a que hubo cristianos que tacharon a los judíos de deicidas y, por otra parte, de competidores como pueblo elegido. La última gran transformación se produjo cuando la persecución religiosa se convirtió en cacería racial. Entonces fue cuando se popularizó el término "antisemita" de manos de Wilhelm Marr, un periodista alemán que en 1879 publicó el panfleto La victoria del judaísmo sobre el germanismo y fundó ese mismo año la Liga Antisemita que jamás hizo referencias a los árabes. Lo de "semita" le daba una pátina lingüístico-racial que pretendía ser científica. La teología dejó su lugar a la biología. Pero no solo fue un cambio de terminología porque significó un callejón sin salida para los judíos, ya que de su religión podían renegar, pero no de sus genes. No sería posible una conversión genética ni con Crispr. En el colmo de la paradoja, en realidad fue un judío, Moritz Steinschneider, el que inventó el término para describir el odio a los judíos y así criticar al brillante historiador Renan, que estudió la historia judía para terminar concluyendo que eran inferiores a los arios por rígidos y exclusivistas.

Michael Douglas acaba de cumplir ochenta y dos años y se ha convertido en un defensor de Israel, un orgulloso sionista. Es decir, lucha para que el país de Golda Meir e Isaac Rabin no sea la excusa para que los antisemitas, de derechas y últimamente sobre todo de izquierdas, tengan una excusa para gritar su odio hacia los judíos. Cuando ganó el Premio Génesis en Jerusalén, donó el millón de dólares del premio a proyectos para hacer conocer el judaísmo. Pero me temo que no hay dólares suficientes para contrarrestar los huevos de la ignorancia acerca de los judíos y el odio antisemita que durante siglos se han estado larvando. Y que están eclosionando nuevamente.