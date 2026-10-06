Ochenta años después de Núremberg

Hace ochenta años concluyó en Núremberg uno de los juicios más importantes de la historia de la humanidad. Por primera vez, los principales responsables políticos, militares y administrativos de un Estado derrotado tuvieron que sentarse ante un tribunal internacional y responder personalmente por las atrocidades que habían cometido. Hasta entonces, la guerra había servido demasiadas veces para sepultar las responsabilidades individuales bajo la razón de Estado, la obediencia militar o la impunidad derivada del ejercicio de la soberanía. Núremberg cambió para siempre esa realidad: gobernar un país, vestir un uniforme o cumplir órdenes dejaron de ser una patente para asesinar, exterminar, esclavizar o desencadenar una guerra criminal.

Fue un tribunal integrado por los vencedores —Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética—, circunstancia que alimentó desde el comienzo la acusación de que se trataba de una justicia de vencedores. La objeción tenía fundamento. La Unión Soviética de Stalin formaba parte del tribunal pese a las atrocidades cometidas por el propio régimen soviético y ninguna de las potencias aliadas iba a responder en Núremberg por sus actuaciones durante la guerra.

La tensión entre justicia y venganza respecto del régimen nacionalsocialista surgió en la Conferencia de Teherán de 1943. Stalin propuso que, una vez derrotada Alemania, fueran fusilados entre cincuenta y cien mil miembros de su mando militar. Roosevelt bromeó reduciendo la cifra a 49.000. Churchill reaccionó indignado: los criminales de guerra debían pagar por sus atrocidades, pero después de ser juzgados, no mediante ejecuciones masivas decididas por los vencedores. Esa diferencia terminó siendo esencial: Núremberg no fue una matanza de vencidos, sino un juicio en todo el sentido de la expresión.

El tribunal también dejó fuera asuntos que habrían puesto a los vencedores en una posición difícil. No juzgó como crimen autónomo los bombardeos aéreos masivos contra ciudades y población civil, aunque los nazis los habían practicado despiadadamente, porque británicos y norteamericanos también habían arrasado ciudades alemanas desde el aire y provocado decenas de miles de muertos civiles. El caso más espeluznante fue el Dresden, borrada del mapa la noche del 13 de febrero de 1945. Juzgar a los vencidos por aquello que también habían hecho los vencedores habría llevado la llamada "justicia de los vencedores" a un terreno indefensable.

El término "genocidio", creado por Raphael Lemkin en 1944, apareció en la acusación y fue utilizado por los fiscales, pero los jerarcas nazis no fueron condenados por un delito autónomo denominado genocidio. Esa figura sería codificada internacionalmente en 1948. Núremberg condenó por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ahí está una de sus grandes enseñanzas: el derecho no puede inventarse caprichosamente después del crimen para castigar al culpable, pero tampoco puede convertirse el positivismo jurídico en refugio de los verdugos cuando la barbarie desborda las categorías existentes.

Los hombres sentados en el banquillo sabían perfectamente lo que habían hecho. Habían participado en una maquinaria que deportó poblaciones enteras, esclavizó a millones de personas, emprendió guerras de agresión y organizó el exterminio sistemático de los judíos europeos.

Núremberg abrió archivos, oyó testimonios, examinó órdenes firmadas por los propios criminales y reconstruyó ante el mundo una barbarie cuya dimensión todavía resultaba difícil de comprender. Los negacionistas del Holocausto sostienen que el juicio inventó el horror y que todo forma parte de una gigantesca conspiración sionista. Son los mismos que hoy sostienen que la Tierra es plana. Lo cierto es que, en la célebre sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, los fiscales pusieron ante los ojos de la humanidad las pruebas de una atrocidad que conserva intacta su capacidad de estremecer.

De Núremberg quedó una regla que debería ser sagrada: hay actos que ningún gobierno puede justificar y órdenes que ningún funcionario tiene derecho a obedecer. El criminal de Estado responde como individuo. El cargo no lo protege y la obediencia al superior no borra su responsabilidad. Ese principio, que hoy parece elemental, necesitó millones de muertos para abrirse camino y convertirse en una de las bases del derecho penal internacional.

Hoy resulta repugnante comprobar la facilidad con la que sectores del progresismo occidental han olvidado esa lección cuando las víctimas vuelven a ser judías. El terrorismo de Hamás ha encontrado apologistas, excusas y una indulgencia política asquerosa.

La consigna "desde el río hasta el mar" se repite en universidades, manifestaciones y organizaciones políticas de Occidente sin explicar qué río y qué mar: el Jordán y el Mediterráneo, es decir, todo el territorio comprendido entre ambos y en el que existe Israel. Ese lema supone la desaparición del Estado judío y la expulsión de millones de israelíes del territorio que hoy habitan. Entre 1941 y 1945, cuando estuvo en marcha la "Solución Final", los judíos europeos fueron enviados a las cámaras de gas y a los hornos crematorios; hoy, sectores de una progresía profundamente inmoral convalidan una propuesta criminal cuyo desenlace sería la desaparición de millones de personas, arrojadas el mar.

Ochenta años después, Núremberg sigue obligando a recordar lo ocurrido. No basta visitar Auschwitz o pronunciar discursos solemnes en cada aniversario. La memoria solo tiene valor cuando permite reconocer el odio antes de que vuelva a convertirse en exterminio. La obligación sigue siendo exactamente la misma: ningún exterminio tiene excusa, ningún terrorismo se vuelve legítimo porque sus víctimas sean judías y ninguna ideología tiene derecho a convertir nuevamente el antisemitismo en una causa respetable.