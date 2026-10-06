Hallan en Grecia la escuela donde Aristóteles educó a Alejandro Magno

Más de 2.300 años después, el lugar donde Aristóteles enseñó a un joven Alejandro Magno ha sido localizado. Las excavaciones en la antigua ciudad macedonia de Mieza, en el norte de Grecia, han permitido identificar el recinto en el que el futuro conquistador recibió parte de su formación.

La arqueóloga Angelikí Kottaridi, responsable de las excavaciones en la región de Emacia, asegura que no hay dudas sobre el hallazgo: "Estamos totalmente seguros de que se trata de la escuela que fundó Filipo II". El rey de Macedonia creó este centro antes de que su hijo llegara al trono en el 336 a. C., con 20 años.

El yacimiento ocupa unas tres hectáreas y ofrece una imagen bastante concreta de cómo era aquel centro educativo. Entre sus restos aparecen aulas con pupitres de piedra, un pabellón deportivo, un estadio, una pista de correr cubierta y espacios destinados a banquetes. Los arqueólogos también han encontrado monedas, piezas de cerámica y cuatro estiletes, utilizados por los alumnos de la época para escribir.

No era, además, una escuela cualquiera. Kottaridi explica que Filipo II creó otros gimnasios en Anfípolis y Aigai, la capital macedonia, pero que el de Mieza era "lo que hoy se describiría como un colegio de élite". Allí estudiaban los hijos de las familias más destacadas de Macedonia, que recibían formación en letras, cultura y lengua griega, pero también en táctica, estrategia y preparación física.

Un centro pensado también para formar guerreros

Este año, las excavaciones han sacado a la luz un conjunto de habitaciones situado junto a las aulas, con una antesala y dos salas de banquetes. Los espacios conservan mosaicos y plataformas elevadas destinadas a colocar divanes, con capacidad para unos 20 comensales.

También destaca el xystós, una pista de correr cubierta de 200 metros. Sus 64 columnas dóricas acompañaban un espacio pensado para mantener el entrenamiento físico incluso durante los días de frío o calor extremo.

Parte de los elementos arquitectónicos y decorativos encontrados en la escuela guarda similitudes con los del palacio real macedonio de Aigai, la actual Vergina, donde vivieron Filipo y Alejandro.

La relación con Alejandro aparece también en las fuentes antiguas. Según cuenta Plutarco en Vidas paralelas, Aristóteles fue su maestro entre los 13 y los 16 años y durante ese periodo le enseñó ética, política, letras y ciencias naturales. Apenas dos años después, el joven Alejandro ya participaba en la batalla de Queronea, en el 338 a. C., al frente de la caballería, en la victoria de Filipo sobre las fuerzas de Atenas y Tebas.

Para Kottaridi, el interés del descubrimiento no se limita a haber localizado el lugar en el que estudió Alejandro. "Lo más impresionante" es, a su juicio, lo que revela sobre la educación organizada por el Estado.

La arqueóloga sostiene que la idea de una formación integral impulsada desde las instituciones no comenzó en las ciudades-estado democráticas como Atenas, donde existían escuelas privadas vinculadas a figuras como Sócrates o Platón, sino en la Macedonia de Filipo II.

"Estos gimnasios en los que se aprendían letras, el arte de la guerra, la cultura y la lengua griega acompañarán a Alejandro en su campaña militar y se convertirán en la piedra angular del periodo helenístico", ha señalado.

Las excavaciones de Mieza comenzaron en 2024 y se concentran ahora en la zona del pabellón deportivo y en las aulas de enseñanza, precisamente dos de los espacios que ayudan a entender cómo funcionaba la escuela en la que se formó uno de los personajes más conocidos de la Antigüedad.