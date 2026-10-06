Respuesta a Óscar Jaenada y a su libertad Imaginada

Para ponerles en contexto, el actor Óscar Jaenada vive en San Sebastián y en una entrevista reciente que se puede encontrar en las redes ha explicado por qué vive en San Sebastián. Ha dicho:

"Bueno, es que no me quiero meter en líos... Yo sí que soy un admirador de la libertad, lo he sido siempre. Llegó un momento en que esa libertad solo la encontré aquí, una manera de caminar, un respeto en la calle, una felicidad en las personas con las que me cruzaba, una negación del fascismo evidente, lógica, que no he encontrado en Madrid o que no encontraba en otras partes de España. Soy admirador de la cultura vasca, del vasco. Y aunque sea catalán, discuto mucho con mi hijo de que yo soy más vasco que él, cuando él ha nacido aquí y yo no".

Óscar Jaenada: "Vivo en Euskadi porque amo la libertad y aquí encontré una negación del fascismo que no encontraba en otro sitio" pic.twitter.com/m7vYoUfMOl — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 30, 2026

Lo primero, dar la bienvenida a Óscar Jaenada por ser de los pocos españoles que eligen vivir en la Comunidad Autónoma Vasca –la mayoría comen, duermen un fin de semana y se vuelven a sus casitas–. La inmigración legal o ilegal sí que llega en buen número compensando la falta de natalidad de los autóctonos. Los jóvenes nativos, por lo que sea, se van. Recordemos que también se fue un 10% de la población animados por algo bastante parecido al fascismo, encontrando en otras partes de España, sobre todo en Madrid, una felicidad y una libertad imposibles en la tierra en la que nacieron.

A lo dicho, bienvenido a este extraño lugar en el que la fantasía de la identidad se lleva mucho. Vascos que no se sienten españoles, y ahora usted, un catalán –español– que se siente vasco. Bueno.

Realmente, aquí se come bien en cualquier sitio, el mar está muy cerca, la montaña, lo mismo, el aurresku es chulo y los vizcaínos tenemos un Guggenheim pegando a la ría. Todo estupendo y entiendo que esto sea lo exportable, pero yo le digo que no se ilusione demasiado con esa –también– fantasía de la libertad del caminar, del respeto y de las personas que se cruza por las calles vascas porque los vascos somos una raza especial y tal y tal. Cuidadín con lo que se habla y con quién, ¿eh?

Usted puede vivir bien en Euskadi e incluso puede presumir de que en plena libertad, pero debe tener en cuenta algo fundamental: no hablar mal del régimen. Dicho de otra forma, para vivir bien aquí no hay que hablar del pasado reciente o mal de los políticos locales. O dicho de otra forma, no hablar del pasado o mal de los políticos locales es fundamental para vivir tranquilo. O para no meterse en líos, parafraseando a Franco, mejor no hable de política.

Usted lo ha dicho al principio de su intervención: "no me quiero meter en líos". No entiendo bien a qué se podía referir, pero es lo que le estoy diciendo. Se puede hablar de política, pues claro. En cualquier momento y lugar podrá poner a parir al PP o a Vox y mofarse de lo español en el sentido más amplio. Los líos le llegarán si critica algún aspecto sensible a nacionalistas o ultranacionalistas: el pasado terrorista, los presos a la calle, el euskera... Porque a lo mejor no lo sabe usted, pero esto es un régimen. Un régimen quejica que ha gobernado entre el victimismo y la chulería desde el año 1977 en pueblos, ciudades, diputaciones y Gobierno. Un régimen en el que mientras administraban tranquilamente entre familiares y amigos, la oposición política y la social iba manchando las calles de sangre. Se les mataba. Y los que pudieron se iban y muchos de los que se quedaban, se protegían cerrando la boca.

Libertad, felicidad, tierra de antifascistas.

Ya no se mata, es verdad, es un alivio, se pasea más tranquilo, pero si presta un poco de atención a los tics autoritarios que afloran a menudo en el mundo abertzale, ahora adaptado a los "inofensivos" postulados woke, la sensación que usted tiene de "libertad" se enturbia.

"He sido siempre, siempre un admirador de la libertad", dice usted. Qué bonito. Yo también, caramba. Pero qué banalidad es hablar de libertad cuando uno no se ha visto en la tesitura de elegir si expresar ciertas cosas en alto o sencillamente callarse, porque la elección es literalmente cuestión de vida o muerte.

Le estoy contando todo esto, pero a lo mejor usted siente algún tipo de simpatía por los que mataron o entiende alguna de sus motivaciones, no sé, o conoce simpatizantes de aquello que le caen bien. A lo mejor a usted le parecen bien las monumentales políticas lingüísticas que, aunque no lo crea, ahora sufrirán sus hijos, o los planes independentistas o el relato favorable a los asesinos que olvida a las víctimas inocentes o el que las mezcla lo mismo con las del franquismo que con los suyos que morían manejando explosivos.

Usted dice: "Esa libertad solo la encontré aquí". No ha visto bien. La libertad sigue sin estar aquí. Usted camina pisando aceras, no cunetas sino baldosas, por las que corrió mucha sangre y pasea rodeado por personas vascas que jalearon los asesinatos, secuestros y una persecución cruel a otros vascos y, todo eso, aún hoy les sigue pareciendo estupendo.

Libertad, felicidad, tierra de antifascistas. Cuando a menudo escucho comentarios de este estilo respecto al País Vasco, lo siento, pero no sé si se debe a –improbable– inocencia o a que alguien se está haciendo el tonto.

Le gustarán, como a mí, las abiertas vistas desde Igueldo, señor Jaenada, pero esta no es una tierra de libertad. El daño irreparable que hizo el terrorismo a esta sociedad permanece en el alma de los testigos, en la historia vital de los supervivientes y en el sufrimiento eterno de los familiares de los asesinados. Euskadi tiene sus armarios repletos de muertos sacrificados por el fanatismo de una ideología maldita. Lógicamente, la vergüenza de un pueblo se esconde a los forasteros, mucho mejor una merluza con langostinos frente al mar.

Puede colaborar con el Archivo Audiovisual de las Víctimas del Terrorismo de España a través de la web: archivoau.org/involucrarse/. Se trata de un proyecto de Iñaki Arteta para que la memoria de las víctimas se transmita adecuadamente.