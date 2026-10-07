El magnate americano que se llevó un templo románico: el patrimonio español disperso por el mundo

En la película Ciudadano Kane, Orson Welles interpreta a un magnate de los medios de comunicación que albergaba entre sus excentricidades la compra de objetos artísticos, desde esculturas y cuadros hasta las piedras de una de sus mansiones. Kane, además, está basado en William Randolph Hearst. Un hecho llamativo es que la reja que abría la puerta de su mansión, la de Hearst, pertenecía en realidad al coro de la catedral de Valladolid, una construcción del siglo XVII. Esto, sin embargo, es un ejemplo de cómo viaja el patrimonio: unas veces se debe al expolio, otras a la compra y, a veces, no se sabe muy bien cómo acaban donde acaban. María José Martínez es profesora de la Universidad de Valladolid y coordina un catálogo público con el que trata de localizar obras y elementos de patrimonio artístico de Castilla y León que se hallan fuera de España. Este proyecto se llama Nostra et Mundi.

Martínez ha explicado en En Casa de Herrero, en esRadio, cómo funciona este catálogo. Es más, 550 piezas de Castilla y León forman ya parte del catálogo público de Nostra et Mundi, un proyecto que ha impulsado la Fundación Castilla y León. Nostra et Mundi parte de una pregunta: ¿cómo terminó, por ejemplo, una reja del coro de la catedral de Valladolid del siglo XVIII en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York? La investigación ha permitido documentar parte de su recorrido. La pieza fue adquirida en 1929 por el magnate estadounidense William Randolph Hearst y trasladada a Estados Unidos. Martínez ha advertido de que el catálogo está todavía lejos de ser completo: "No están todas las que son. Tenemos un larguísimo recorrido por delante".

Hearst constituye uno de los casos más relevantes que han estudiado en Nostra et Mundi. El magnate llegó a reunir miles de piezas para el Hearst Castle, su residencia de California, que incluía elementos arquitectónicos desmontados. Entre ellos estuvo el monasterio cisterciense de Santa María de Sacramenia, en Segovia, del siglo XII, adquirido por 40.000 dólares de la época y desmontado para trasladarlo a Estados Unidos. El proceso implicó embalar 35.784 piedras en 10.700 cajas de madera antes de transportarlas hasta Cádiz y embarcarlas hacia América.

La investigación no se limita a los grandes coleccionistas. Martínez explica que los investigadores parten de estudios previos sobre determinadas obras y coleccionistas, pero también revisan directamente los catálogos de museos internacionales. "En ocasiones nos estamos llevando verdaderas sorpresas identificando piezas de las que no teníamos gran noticia y que vemos que proceden de nuestras tierras", señala. El trabajo permite así localizar piezas cuya presencia en colecciones extranjeras no había sido documentada hasta ahora.

Reconstruir la trayectoria de cada obra constituye otra de las tareas fundamentales. El equipo consulta documentación de agentes, anticuarios, marchantes y casas de antigüedades, además de archivos eclesiásticos, documentación particular y los fondos disponibles en los propios museos. "Esto es como un gran puzle extraordinario del cual, obviamente, todavía hay lagunas que poco a poco se irán completando", explica la historiadora.

El catálogo recoge también casos en los que existen indicios de expolio. Martínez señala especialmente el periodo de la ocupación francesa de comienzos del siglo XIX, cuando "muchas obras fueron expoliadas". Entre ellas, figura un monumental lienzo de Antonio Pereda, pintor de la corte madrileña nacido en Valladolid, que pertenecía al convento de San José de Valladolid y que terminó en la iglesia de Saint-Sulpice, en París. Según la investigadora, fue llevado a Francia por un miembro del ejército francés durante la ocupación: "Fue un expolio".

También cuenta que "no sé hasta dónde podemos llegar, francamente", aunque considera imprescindible continuar con el trabajo. Entre los ejemplos ya documentados destaca la reja vallisoletana, que fue vendida al peso "por una peseta y quince céntimos el kilo" y que hoy ocupa un lugar destacado en una de las grandes salas del Metropolitan de Nueva York. Para Nostra et Mundi, su historia es una muestra de la magnitud del patrimonio de Castilla y León disperso por el mundo.