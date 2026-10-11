La jornada de ocho horas y el 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad

Habitualmente se consideran en España fechas señeras de la reivindicación o implantación de la jornada de ocho horas de trabajo la del 1 de mayo de 1886, en que se exigieron en las calles de Chicago con graves enfrentamientos que causaron víctimas mortales –los "mártires" de Chicago–, o la famosa huelga de la Canadiense –Riegos y Fuerzas del Ebro– de marzo de 1919, que tuvo como consecuencia la implantación legal de dicha jornada en España por el Gobierno de Romanones.

En las recientes jornadas sobre el 500 aniversario de la Escuela de Salamanca celebradas en Villanueva de los Infantes del 2 al 4 de octubre pasados, una de las conferenciantes, la colombiano-española Cristina Grueso de Victoria dijo en su intervención que los españoles en las Indias reconocieron:

"Que los indios no eran esclavos, eran súbditos, eran libres, súbditos como los demás. Se reconocieron muchas cosas, derechos fundamentales, derecho a la propiedad, que en estos días vemos tan cuestionado. El derecho a la propiedad, que es uno de los pilares fundamentales de la civilización. Se creó la jornada laboral de ocho horas, se creó el descanso dominical remunerado, vino la sanidad pública, los hospitales, las universidades."

Cristina Grueso es viuda del gran hispanista colombiano y ardoroso antibolivariano Pablo Victoria. A sus obras me dirigí para confirmar la referencia y, por ejemplo, en su libro El terror bolivariano. Guerra y genocidio contra España, explica cómo Bolívar, entre muchas otras medidas que perjudicaron a los indios, derogó "la jornada de ocho horas consagrada en las Leyes de Indias y el descanso dominical remunerado. Pasará un siglo entero antes de recuperar el antiguo régimen laboral".

Naturalmente, tuve que acudir a las Leyes de Indias para comprobarlo. En la Recopilación de dichas leyes editada en 1680, en el reinado de Carlos II, puede leerse, en su Libro III, título VI, ley 6ª: "Que los obreros trabajen ocho horas repartidas cada día, como convenga". Felipe II en Madrid, en el Capítulo 2 de la Instrucción del 20 de diciembre de 1593:

"Todos los Obreros trabajarán ocho horas cada día, cuatro a la mañana, y cuatro á la tarde en las fortificaciones y fábricas, que se hicieren repartidas á los tiempos más convenientes, para librarse del rigor del Sol, mas ó menos, lo que á los ingenieros pareciere, de forma, que no faltando un punto de lo posible, también le atienda á procurar su salud y conservación".

Esto ocurrió tres siglos antes de que la jornada de ocho horas se convirtiera en una gran reivindicación del movimiento obrero contemporáneo. Ciertamente, no hay que entender que cuando Felipe II se refiere a "fábricas" se refiere a las derivadas de la Revolución Industrial, pero no cabe duda alguna de que las Leyes de Indias españolas consagraron, ya en 1593, una jornada de ocho horas para los trabajadores de ciertas obras públicas por razones de salud. No se aplicó de modo general y seguramente fue incumplida muchas veces, pero existió.

En un archivo digital marxista, se reconoce incluso que, con fecha 10 de enero de 1579, el rey de España y de los Países Bajos, Felipe II, que tenía autoridad sobre el condado de Borgoña, fijaba en ocho horas la jornada de trabajo de los mineros, por un edicto en debida forma. Igualmente se añade que "de 1610 a 1768 en la comunidad de los jesuitas del Paraguay, dependiente de la Corona de España, los guaraníes, según el último historiador de las reducciones, no habrían trabajado más de seis horas por día".

Para muchos, esta singularidad hispánica era desconocida, incluso para personas que tienen muchos años de dedicación a la historia de la Hispanidad. En ninguna de las biografías consultadas de Felipe II –Parker, Kamen, Fernández Álvarez– aparece siquiera una referencia a esta anticipación histórica en materia de legislación laboral. Tal vez porque era considerada un detalle insignificante entre la inmensa legislación de la monarquía española.

En otros libros e informes aparece esta destacada aportación de la legislación de Indias al Derecho Laboral. Citaré, por ejemplo, el lamentablemente hoy desconocido libro de Antonio Rumeu de Armas titulado Código del trabajo del indígena americano (1955). En él se recuerda no sólo la disposición de Felipe II de 1593, sino otras muchas instrucciones legales. Entre ellas, que en las minas se estableció la jornada de siete horas diarias o que el descanso dominical era obligatorio e inviolable. Cualquier violación de la jornada instituida sería comunicada a los fiscales de las Audiencias, para penar debidamente a los infractores.

Resulta bien curioso que tan pocos recordemos hoy que fue la España que se encontró con América en 1492 la que desarrolló una legislación muy adelantada a su época y muchísimo más humana y compasiva que otras incluso posteriores en el tiempo. No hablamos de Derecho Laboral moderno, pero sí de que las Leyes de Indias contienen normas tempranas y notables de protección del trabajo, no sólo de la jornada y su horario sino salarios, descanso y limitación de abusos.

A pesar de que más de tres siglos han vertido en nosotros la pócima malvada de la leyenda negra, y sin caer ahora en la ridiculez de una leyenda rosa, lo que nos indican estas normas laborales del siglo XVI es que la monarquía hispánica fue mucho más que la hediondez de su caricatura. Celebremos con más razón este 12 de octubre.