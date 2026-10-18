Treinta segundos y treinta disparos: la historia real del duelo del O.K. Corral

En la sección dedicada a la recreación teatral y sonora dentro de esRadio, el equipo de Prohibido Contar Ovejas, encabezado por Felipe Couselo y con la participación de Alicia Parente, Dani Palacios y Juanma González, aborda la historia real que inspiró la conocida composición The Ballad of Boot Hill, popularizada por Johnny Cash. A través de una dramatización radiofónica, el espacio rememora los hechos previos y el desarrollo del legendario tiroteo en el O.K. Corral, uno de los hitos más emblemáticos de la crónica estadounidense.

La trama se sitúa en 1881 en la localidad minera de Tombstone, en el territorio de Arizona. Apenas tres años después de que se descubriese un importante yacimiento de plata, la población se había disparado de apenas un centenar de personas a más de siete mil vecinos, contando con salones, teatros, bancos y una intensa actividad mercantil. No obstante, por su cercanía con la frontera de México, la población se convirtió al mismo tiempo en punto de encuentro de cuatreros y fugitivos, desatándose una creciente rivalidad con los representantes de la ley.

La disputa principal enfrentaba a los hermanos Earp —Virgil, quien ejercía de comisario, Wyatt y Morgan—, asistidos por el jugador y pistolero Doc Holliday, con una facción de vaqueros forajidos entre los que estaban Ike y Billy Clanton, Tom y Frank McLaury, y Billy Claiborne. La desconfianza mutua por robos de ganado y asaltos a diligencias se agravó debido a la conducta del sheriff del condado, Johnny Behan, y a la entrada en vigor de una ordenanza municipal que prohibía portar armas dentro de los límites de la villa, una disposición desafiada de continuo por los delincuentes.

El punto de inflexión tuvo lugar la noche del 25 de octubre en el salón Alhambra, donde un altercado entre Ike Clanton y Doc Holliday obligó a intervenir a las autoridades para evitar el derramamiento de sangre. Tras proferir amenazas de venganza, la mañana del 26 de octubre de 1881 Clanton volvió a dejarse ver armado por el pueblo; aunque fue arrestado y obligado a pagar una sanción económica, a las pocas horas regresó respaldado por los suyos con intención manifiesta de plantar cara a los comisarios.

El fatal encuentro ocurrió finalmente en las inmediaciones del estudio fotográfico de Fly, en las proximidades del O.K. Corral. Tras el requerimiento formal de Virgil Earp para que se desarmaran, los vaqueros hicieron el gesto de empuñar sus revólveres. En un lapso de treinta segundos y treinta disparos, cayeron muertos en el acto Billy Clanton y los hermanos Tom y Frank McLaury, mientras que Holliday, Morgan y Virgil resultaron heridos, Wyatt Earp salió indemne e Ike Clanton huyó del lugar alegando encontrarse desarmado.

Los pistoleros fallecidos fueron enterrados en el conocido cementerio de Boot Hill, bautizado así por acoger a quienes perecían de forma violenta con las botas puestas. Entre bromas sobre las interpretaciones del reparto y la ambientación del wéstern, los locutores de esRadio concluyen repasando cómo este choque armado forjó la leyenda del viejo Oeste e inauguró un prolongado reguero de represalias y emboscadas posteriores.