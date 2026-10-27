Las piezas más cotizadas de la subasta de los Franco del Pazo de Meirás

La escritora Emilia Pardo Bazán mandó construir a finales del siglo XIX el Pazo de Meirás como residencia de verano, en la localidad coruñesa de Sada. Tras la muerte de la condesa, pasó por diversas manos hasta que, en el año 1938, fue entregado a Francisco Franco. Desde entonces, el pazo funcionó como la residencia estival oficial del dictador durante décadas.

Sin embargo, tras una larga y compleja batalla judicial, los tribunales determinaron en 2020 que la donación original fue un fraude y que el complejo pertenecía legítimamente al patrimonio público del Estado español, ordenando su devolución sin indemnización. Actualmente, el Estado ya ha asumido la titularidad del edificio para reconvertirlo en un espacio cultural y de memoria.

Antes de entregar las llaves y abandonar el inmueble, la familia Franco retiró todos los enseres particulares que albergaba en su interior. Esos bienes son los que este martes, a partir de las 17:00 horas, salen a la venta. Las piezas han estado expuestas al público en la sede de Magna Art Auctions, situada en el número 15 de la calle Núñez de Balboa de Madrid, la entidad encargada de dirigir la puja, tanto de forma presencial como telemática.

En total, se han catalogado cerca de 700 lotes muy heterogéneos que incluyen desde mobiliario de época y lámparas hasta elementos decorativos, recuerdos personales, retratos familiares, objetos religiosos procedentes de la propia capilla del pazo y diversos documentos gráficos, entre los que destaca una fotografía dedicada por el rey Juan Carlos I a Francisco Franco, enmarcada en plata.

Las piezas más curiosas

Los precios de salida de los lotes son sumamente variados, oscilando generalmente desde los 20 o 100 euros de los objetos más modestos hasta los 5.000 euros que marcan el techo de la puja inicial. Entre los elementos más curiosos figuran un conjunto de ocho espingardas de origen marroquí —datadas entre los siglos XIX y XX— con un precio de salida de unos 2.500 euros, o un par de armaduras toledanas incompletas.

No obstante, las tasaciones más elevadas del catálogo corresponden a la sección pictórica y de ebanistería fina. Una obra del pintor argentino Benito Quinquela Martín, titulada Amanecer rosado, parte de los 4.500 euros. La auténtica estrella del catálogo es una obra pictórica atribuida al círculo de Luis Tristán, discípulo directo de El Greco, tasada con un precio inicial de 5.000 euros, que representa un San Francisco orante ante el crucifijo y la calavera.

Dentro de la sección de mobiliario antiguo —el bloque más nutrido, con más de 170 lotes—, sobresale una elegante pareja de consolas de estilo Carlos III del siglo XVIII, con un precio de salida de 3.750 euros.

El repertorio se completa con piezas exclusivas como porcelana china de la dinastía Qing —valorada en unos 500 euros por pieza—, una vitrina inglesa de caoba del siglo XIX por 750 euros, además de maquetas de embarcaciones, candelabros de bronce, butacones clásicos y alfombras de lana que formaban parte del día a día de la familia en esta residencia estival.

Controversia institucional

La celebración de esta subasta no ha estado exenta de polémica. Varias formaciones políticas y asociaciones civiles han criticado que los herederos del dictador puedan lucrarse con objetos que formaban parte del inmueble.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha aclarado que estas pertenencias no forman parte del lote patrimonial reclamado judicialmente por el Estado, al considerarse bienes muebles de carácter privado no sujetos a la restitución del edificio.